«البركان الغارق» هز المحيط.. وذعر «التسونامي» يصل أميركا

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عواصم - الوكالات: تعرّضت مناطق في نوكي الوفا، عاصمة تونغا، لأضرار كبيرة خلال الثوران البركاني القوي الذي تسبّب بحدوث تسونامي، لكن لم ترد انباء عن وجود وفيات او اصابات، حسبما اعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا ارديرن امس.

وقالت ارديرن «كان للتسونامي تأثير كبير على الساحل الشمالي لنوكي الوفا، حيث انجرفت قوارب وصخور كبيرة الى الشاطئ» مشيرة الى انّ حكومتها اجرت اتّصالات مع سفارة نيوزيلندا في العاصمة التونغيّة بعد انقطاع الاتّصالات مع الجزيرة اثر الثوران البركاني.

من جانبها، افادت الأرصاد الجوية الأميركية ان تحذيرا من تسونامي وجه على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما سجل وقوع «فيضانات محدودة» في هاواي بسبب ثوران بركان تونغا.

وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ في المناطق المعنية، لافتة الى عدم الابلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأميركية. وكان من المحتمل ان تتأثر ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، علاوة على الاسكا ومقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد. وحذرت هيئة الأرصاد من «حدوث فيضانات في السواحل والمناطق المنخفضة».

وفر سكان ارخبيل تونغا السبت، نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي نجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها اباي، وصلت تداعياته الى مئات الكيلومترات.

وقال مسؤولون في جزر فيجي ان الثوران استمر 8 دقائق وكان مدويا لدرجة انه سمع «مثل دوي رعد من بعيد» فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد اكثر من 800 كيلومتر.

من جهتها اصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث تسونامي، وقالت ان من المتوقع وصول الأمواج الى ارتفاع يبلغ 3 امتار في جزر امامي في الجنوب. وفي وقت سابق، تم تسجيل موجات هناك يزيد ارتفاعها على متر. وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية انه لم يتم تسجيل اي اضرار او اصابات، ثم قطعت البث للاعلان عن التحذير من تسونامي الصادر عن وكالة الأرصاد والذي يغطي كامل الساحل الشرقي للأرخبيل الياباني.

وفي افادة حض مسؤول في الوكالة الناس على عدم الاقتراب من البحر حتى يتم رفع هذا التحذير من تسونامي وتحذيرات اخرى اكثر خطورة، وشملت التحذيرات، وهي الأولى منذ اكثر من 5 سنوات مناطق عدة.

وفي السياق قال مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي انه رصد موجات ارتفاعها 2.7 قدم (83 سنتيمترا) في نوكو الوفا وموجات ارتفاعها قدمان في باجو باجو عاصمة ساموا الأميركية.وأصدرت فيجي تحذيرا من موجات مد وحثت السكان على تجنب الشواطئ «نظرا لوجود تيارات قوية وموجات خطيرة».

وعلى فيسبوك وضعت هيئة الخدمات الجيولوجية في تونغا منشورا قالت فيه ان البركان اطلق دفقات من الرماد والغاز والبخار لمسافة وصلت الى 20 كيلومترا في الهواء. وأظهرت صور من الفضاء اللحظة التي نفث فيها البركان كتل دخان ورماد، وتسبب بموجة صدمات عبر البحر المحيط به. وطلب المسؤولون في فيجي من السكان تغطية خزانات المياه لحمايتها من الأمطار الحمضية او الرماد.

