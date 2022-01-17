زلزال في الخليج العربي بقوة 5 ريختر بلا خسائر

عربيات ودوليات

دبي - الوكالات: اعلنت الامارات عن رصد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج العربي دون ان تتأثر الدولة الخليجية بأي ارتداد لهذه الهزة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على تويتر «سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» زلزال بقوة 5.0 درجات ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 (09:25 بتوقيت الكويت) الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات». ولم يشر المركز الى تأثر السكان بهذا الزلزال.

في نوفمبر الماضي، شعر بعض سكان الامارات بارتداد زلزال وقع في جنوب ايران بلغت قوته 6.5 على مقياس ريختر وفقا لمحطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

الى ذلك اكد مركز رصد الزلازل في جامعة طهران ان جزيرة خارك الواقعة في محافظة بوشهر شهدت زلزالين بقوة 4.6 و4.8 درجات على مقياس ريختر صباح امس. ونقلت وكالة «فارس» الايرانية شبه الرسمية عن حاكم منطقة خارك، محمد رضا دشتيزاده، قوله ان الهزات الأخيرة لم تتسبب في اي اضرار للمنازل او المنشآت النفطية.

في غضون ذلك، وقع زلزال آخر عند حدود ايران مع ارمينيا وأذربيجان. وأكدت هيئة رصد الزلازل التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان الزلزال الذي قدرت قوته بـ4.9 درجات على مقياس ريختر وقع في مقاطعة زنغلان. كما اعلنت وزارة الطوارئ الأرمنية عن رصد زلزال بقوة 4.3 درجات على بعد 12 كيلومترا عن مدينة كابان في مقاطعة سيونيك.

