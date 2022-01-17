أسبوع «قطبي» في شرق المتوسط والاحتلال يصرف السيول بإغراق غزة

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: حذرت مصادر الارصاد الجوية في فلسطين» من ان الضفة الغربية وقطاع غزة سيشهدان اجواء اسبوع قطبي غير مسبوق منذ عام 2008. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الصقيع.

وفي غزة قالت بلدية النصيرات ان الاحتلال الاسرائيلي فتح سد مجرى وادي غزة، لتصريف السيول وتجمعات المياه داعيةً السكان المجاورين له لاتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر. وذكرت البلدية في بيان لها امس انه من المتوقع اي يؤدى فتح سد المجرى الى فيضانه وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة. ودعت جميع السكان المجاورين لمجرى وادي غزة الى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر او اخلاء منازلهم.

الى ذلك نشرت وسائل الاعلام العبرية امس لقطات فيديو وصور تكشف تحول كثير من شوارع اسرائيل الى انهار بسبب هطول الأمطار الغزيرة. ووثقت صحيفة «يديعوت احرونوت» صباح امس في شريط فيديو لها تحول احد شوارع مستوطنة بتكاح تكفا الى ما يشبه النهر، وركوب احد سكان المستوطنة قاربا، وتجوله به في اركان المنطقة. وأكدت هيئة البث الاسرائيلية ان مركز الاطفاء والانقاذ يقوم بعمليات انقاذ مستمرة.

وفي الاردن قال مركز طقس العرب الاقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية بأن المملكة تتأثر بمُنخفض جوي مُترافق مع جبهة هوائية قطبية المنشأ.ومن المُرتقب ان تنخفض درجات الحرارة الصغرى الى حول حاجز الصفر المئوي او ما دون.

