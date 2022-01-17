«صدع سوندا» ينذر بزلزال مدمر يضرب جاكرتا

عربيات ودوليات

جاكرتا - الوكالات: حذرت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الاندونيسية من ان يكون زلزال الجمعة قبالة سواحل اقليم بانتن والذي بلغت قوته 6.7 درجات بمقياس ريختر ممهدا لامكانية وقوع زلزال ثان تكون بؤرته في المنطقة نفسها، وقد تصل قوته الى 8.7 درجات.

وتأتي هذه التوقعات رغم عدم وجود تقدير زمني لحدوث صدع زلزالي في تلك المنطقة، وعدم وجود اسلوب او تقنية علمية لتحديد توقيت لأي زلزال متوقع في منطقة صدع معينة.

وجاءت تصريحات الهيئة لتقول ان زلزال الجمعة ليس الذي كان ينتظر وقوعه العلماء، وليس هو الخطر الذي يتحدثون عنه حسب المؤشرات التاريخية والجيولوجية للزلازل وموجات التسونامي في منطقة مياه مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوا وسومطرة اكثر جزر البلاد سكانا، التي وقع فيها بركان كراكاتو. وأبرز الأسباب التي يتحدث عنها خبراء هيئة الأرصاد الاندونيسية وتدفع الى توقع زلزال في منطقة مضيق سوندا غير البعيدة عن العاصمة جاكرتا هي ان هذه المنطقة لم يقع فيها زلزال بقوة تزيد على 7 درجات منذ عقود والتصدع التكتوني الذي يمر بها يختزن طاقة يخشى ان تؤدي الى تصدع يشعر به ملايين السكان، في عدة اقاليم اندونيسية.

ويشير تاريخ الهزات القوية التي ادت الى امواج تسونامي الى الشرق والغرب من مضيق سوندا، الى ان آخرها كانت هزة سواحل باغانداران في الغرب الأوسط لجزيرة جاوا عام 2006 وكانت قوتها 7.7 درجات بمقياس ريختر، والى الغرب كان زلزال بنغكولو على الساحل الغربي الأوسط لجزيرة سومطرة عام 2007 وبقوة 8.5 درجات بمقياس ريختر وكلاهما اوقع ضحايا وتسبب في دمار واسع.

أما مضيق سوندا حيث حدثت هزة يوم الجمعة الماضي فقد وقع فيه عدد من الزلازل تبعتها امواج تسونامي في اعوام 1722، و1852، و1958، اي ان الأخير وقع قبل 64 عاما، وهي فترة طويلة في مثل هذه المقاييس كما تعرضت المنطقة لأمواج تسونامي اخرى من نوع آخر بسبب نشاط بركاني لبركان كراكاتو الشهير، وذلك في اعوام 1883، و1928، والأخير في عام 2018. واللافت ان تسونامي من نوع ثالث وقع في المضيق، بسبب انهيارات ارضية او جبلية في سفح وقاع بركان كراكاتو او غيره من الجبال في المضيق وذلك في اعوام 1851، و1883، و1889.

ودعت رئيسة هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الاندونيسية، دويكوريتا كارناواتي، المسؤولين الحكوميين المحليين في مختلف الأقاليم والمحافظات والمدن الى ان يكونوا مستعدين لمواجهة خطر الزلازل وأمواج التسونامي بما يمكن الاستعداد به. وقالت ان هيئة الأرصاد سجلت خلال 30 يوما مضت تزايدا في الهزات الأرضية قرب اقاليم بانتن وما جاورها من سواحل اقليم جاوا الغربية، وتصل الهزات الى شرقي جزيرة جاوا.

وكان مسؤولون محليون في اقليم بانتن قد اكدوا ان اكثر من 1500 منزل ومبنى تهدم او تضرر بشكل كبير من زلزال يوم الجمعة الماضي، من بينها 14 مستوصفا و25 مدرسة.

وكانت بؤرة الزلزال على بعد 200 كيلومتر من العاصمة جاكرتا، وعلى بعد 52 كيلومترا من السواحل الجنوبية الغربية لاقليم بانتن. وقد وعدت الهيئة الاندونيسية بالتعامل مع آثار الكوارث بصرف مبلغ تعويضي لمن تهدمت او تضررت منازلهم، حيث فقد المئات مساكنهم جراء الزلزال، من دون ان يسقط قتلى.

