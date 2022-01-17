بريطانيا ستطوي صفحة «الجائحة» نهاية فبراير

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: كثر الحديث في العديد من الدول الأوروبية عن «بداية نهاية جائحة كورونا»، وفي مقدمتها بريطانيا التي تسابق الزمن لتكون اول بلد في العالم يعلن الخروج من الوباء بشكل نهائي، والتعايش مع فيروس كورونا.

ويتحدث وزراء الحكومة البريطانية عن كون سنة 2022 ستكون سنة نهاية الجائحة، وأن بلدهم سيقود العالم نحو الخروج من هذا النفق المظلم. فيما توقع علماء بريطانيون مرموقين قرب طي صفحة الوباء، والتعايش مع الفيروس كما يتعايش العالم مع الانفلونزا.

ومنذ بداية الجائحة كانت نسبة الوفيات من الأرقام المرعبة المتعقلة بـ«كورونا» ففي بريطانياوفي السنة الأولى من الوباء، كانت 50 الف اصابة تخلف الف وفاة بشكل يومي، قبل ان يتراجع هذا الرقم بشكل تدريجي. وبعد مرور سنتين على بداية الجائحة، تظهر الأرقام تراجع الوفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 80%، وهذا راجع الى نسبة التلقيح وكذلك فهم اكثر لكيفية التعامل مع الفيروس.

وتعتبر بريطانيا من الدول القليلة التي رخصت للعقار الذي تنتجه شركة «فايزر» وبالفعل فقد بدأ استعماله في المستشفيات البريطانية وأظهرت الأرقام انه يساعد في تقليص التعرض لأعراض حادة بسبب الفيروس بنسبة 90%. واكد البروفيسور ديفيد هيمان، وهو من كبار علماء الصحة في بريطانيا،أن بلده هو اقرب دولة في العالم لانهاء الجائحة والخروج منها للتعامل مع «كورونا» كأي مرض عادي. وقال العالم المختص في الأدوية في مداخلة بمعهد «تشاتام هاوس» انه يبني نظريته هذه على المستوى الذي وصلت له المناعة الجماعية في المملكة المتحدة، اذ يلاحظ ان 95% من البريطانيين باتوا يتوفرون على الأجسام المضادة اما عن طريق اللقاحات واما عن طريق المناعة الطبيعية بعد اصابتهم بالفيروس.

وكانت بريطانيا اول دولة في العالم تطلق عملية التلقيح الواسعة للمواطنين، وكذلك تعد من اكثر الدول تطعيما بالجرعة الثالثة مما جعلها اكثر استعدادا لمواجهة الموجة الجديدة التي سببها متحور «أوميكرون».

وحسب تصريحات لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، فان الأطباء اخبروه ان 90% من الأشخاص الموجودين في العناية المركزة هم اشخاص غير ملقحين بالمرة او حصلوا على جرعة واحدة فقط.

ويروّج كل من وزير الصحة ساجد جاويد ووزير التعليم ناظم زهاوي، فكرة ان البلاد تسير نحو نهاية الجائحة خلال الأشهر القليلة المقبلة وكتب وزير الصحة مقالا مطولا يقول فيه ان هذه السنة ستكون سنة التعايش مع الفيروس. اما ناظم زهاوي الذي يعود له الفضل في نجاح عملية التلقيح في البلاد، فيظهر ثقة عالية في ان بريطانيا ستكون الدولة الغربية الأولى التي تنتقل لمرحلة «نهاية الوباء». وأكد الوزير البريطاني ان الفيروس سيبقى مع البشرية خلال السنوات العشر المقبلة، «وستكون بلادنا من يرسم للعالم الطريق للتعامل مع الفيروس».

ومنذ بداية الجائحة كانت فئة كبار السن، الضحية الكبرى لفيروس كورونا وكانت الأولوية هي حمايتهم من الاصابة، وبعد عامين من هذا الوباء، بلغت نسبة التلقيح في صفوف البالغين سن 65 عاما فما فوق حوالي 95%، اما نسبة الذين حصلوا على الجرعات الثلاث فاقتربت من 90%. هذه الأرقام دفعت عددا من علماء الأوبئة لتوقع بداية مرحلة الخروج من الوباء مع بداية شهر فبراير او مارس المقبلين على ابعد تقدير، بعد تحقيق هدف تحصين كبار السن.

وكان خوف الحكومات الدائم هو انهيار الأنظمة الصحية بسبب تزايد اعداد المصابين بالفيروس الذين يحتاجون الدخول الى المستشفى، الا ان الموجة الأخيرة من متحور اوميكرون الذي وصل فيه معدل الاصابات اليومية الى 200 الف يوميا، تظهر ان الوضع تغيّر بشكل كبير.

