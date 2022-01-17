وول ستريت جورنال اوميكرون اسهم في رفع نسبة دخول الأطفال المصابين الى مشافي الولايات المتحدة

عربيات ودوليات

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان متحور اوميكرون اسهم في رفع نسبة دخول الأطفال المصابين بـ«كوفيد-19» الى مشافي الولايات المتحدة، ولنقل المزيد من الأطفال الرضع الى المشافي في بريطانيا. وطوال فترة عامين من تفشي سلالات فيروس كورونا المستجد، كان الأطفال اقل عرضة بكثير من البالغين للاصابة بالأعراض الشديد من مرض «كوفيد- 19»، ويبدو ان ان هذا يبدو صحيحاً كذلك بالنسبة لمتحور اوميكرون.

ولكن ارقام الحالات المرتفعة للغاية تعني ان المزيد من الأطفال ينتهي بهم الأمر في المستشفى، مما يؤكد كيف ان المتحور الأقل خطورة لا يزال بامكانه احداث المزيد من الضرر عن طريق نشر العدوى بين المزيد من الناس. وكانت انكلترا قد شهدت ادخال 576 طفلاً تتراوح اعمارهم بين 5 سنوات وما دون الى المستشفيات بين 2 و9 يناير، وهو اعلى بكثير من الذروة السابقة البالغة حوالي 160 في اغسطس.

