علماء: اللقاحات ستظل فعّالة.. والفيروس «سيتوطن» بإحدى سلالاته

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رجح علماء الا تؤدي السلالات المستقبلية للفيروس الى جعل اللقاحات عديمة الفائدة، لا سيما حال استمرارها في ايقاف الأعراض الخطيرة والوفيات، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال استاذ علم الأوبئة في كلية رولينز للصحة العامة بجامعة ايموري، باتريك سوليفان، «كل عدوى هي فرصة لطفرة، وكل طفرة هي فرصة لمتغيرات اكثر خطورة». ومع ذلك، يشدد الخبراء على اهمية التلقيح في مكافحة الوباء ويقول جيسون ماكليلان، عالم الأحياء البنيوية بجامعة تكساس في اوستن الذي درس كيفية تفاعل بروتينات فيروس كورونا مع الأجسام المضادة، «انه شيء يمكننا التعامل معه». وتابع «لقد افترضنا دائما انه يتعين علينا اعادة صياغة اللقاح بين الحين والآخر». ويعتقد بعض العلماء ان الفيروس سيصل في النهاية الى مرحلة يكون فيها احد المتغيرات الرئيسة موجودا ليبقى ويتوطن. ويذهب اختصاصي الأمراض المعدية السريرية ومدير مركز برنامج ابحاث الايدز في جنوب افريقيا، سالم عبدالكريم، في هذا الاتجاه بقوله ان «السؤال هو: كم من الوقت سنستغرق للوصول الى تلك النقطة؟».

ولطالما قال العديد من الباحثين ان اللقاحات لن تكون الحل السحري الذي يقضي على فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»؛ لأن اللقاحات، بما في ذلك تلك التي تتمتع بفعالية عالية مثل لقاح الحصبة، لا تمنع العدوى تماما. لكن التطعيمات توفر حماية قوية ضد الأعراض الشديدة ووفاة؛ لأن اللقاح يحفز جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات، ما يؤدي الى مرض اقل حدة.ويقول خبراء الصحة العامة ان اللقاحات تبقى العامل الأكثر اهمية في اخراج العالم من الوباء ودخوله مرحلة التوطن تماما مثل «الانفلونزا الاسبانية» التي باتت موسمية. والى جانب الاختبارات الروتينية والوصول الى الأدوية المضادة للفيروسات الجديدة، سيكون «كوفيد-19» مرضا متوطنا يمكن التحكم فيه بشكل اكبر في اجزاء من العالم مع امكانية الحصول على اللقاحات والرعاية الطبية القوية.

