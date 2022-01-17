مصر.. فتح تحقيق قضائي في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

عربيات ودوليات

قرر النائب العام المصري، فتح تحقيق قضائي في وفاة الاعلامي والصحافي وائل الابراشي.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة ان زوجة المتوفى ابدت اتهاما في عريضة مقدمة للنيابة العامة بحق طبيب بالتسبب في وفاة زوجها، «اذ اعطاه اقراصا غير متداولة مدعيا فعاليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل»، مشيرة الى ان «الطبيب كان يدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من اثر سلبي».

وأضافت المشتكية انه «بالرغم مما اسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين، الا ان الطبيب المشكو في حقه اصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار اليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع اطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى توفي المذكور من مضاعفاتها».

وتابع البيان: «وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، امر بالتحقيق العاجل في الواقعة».

وكان الابراشي رحل عن عالمنا، بداية الأسبوع الحالي، عن عمر يناهز 58 عاما.

وراكم الابراشي تجربة اعلامية مميزة، وقد اشتهر بانحيازه الدائم لقضايا الوطن، رافعا شعار «لا تحدثني عن الحياد اذا تعارض مع مصلحة الوطن».

