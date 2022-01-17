100 خدمة طبية جديدة لمشتركي التأمين الصحي الشامل

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أعلن وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د. محمد معيط إضافة 100 خدمة طبية جديدة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل خلال 6 أشهر، في النسخة الرابعة من قائمة أسعار الخدمات الطبية، بعد انتهاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديمها، ووضع قوائم مرنة لأسعارها لتكون أساساً للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن قائمة الأسعار تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين.

وأضاف معيط في بيان صحافي، أمس، أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعاربشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية، مشيراً إلى أن القانون اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هي الملزمة والتي تمثل الأساس القانوني للتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

