مارسيال: لم أقلل من احترام يونايتد

دوليه

رد الفرنسي أنطوني مارسيال، نجم مان يونايتد، على الاتهامات التي وجهت له من الألماني رالف رانغنيك، المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر. وتغيب مارسيال عن مباراة مان يونايتد ضد أستون فيلا والتي انتهت بالتعادل 2-2. وعقب المباراة، سئل رانغنيك في حوار تلفزيوني عن سبب غياب مارسيال عن قائمة المباراة، ورد: «لم يرد اللاعب التواجد مع الفريق اليوم، لهذا السبب لم يسافر معنا». وكتب اللاعب الفرنسي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «لن أرفض أبدًا لعب مباراة لمان يونايتد. أنا هنا منذ 7 سنوات.. لم ولن أقلل من احترام النادي والجماهير أبدًا».

