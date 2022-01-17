يونايتد أهدر الفوز أمام أستون فيلا

دوليه

أهدر مان يونايتد فوزا في المتناول عندما تقدم بهدفين نظيفين على مضيفه أستون فيلا قبل أن يرغم على التعادل بفضل البديل البرازيلي فيليبي كوتينيو في مباراته الاولى بعد وصوله معارًا من برشلونة الاسباني حتى نهاية الموسم، أول من أمس ضمن المرحلة 22 من الدوري الانكليزي.

وقال كوتينيو بعد المباراة «افتقدت الى هذه المباريات والى الدوري الانكليزي. أنا سعيد جدًا للتواجد هنا مع زملائي الجدد. كانت بداية جيدة، آمنا بأنفسنا حتى النهاية ولكننا لم نخسر».

وأجاب ردًا على سؤال عما إذا كان متوترًا قبل مباراته الاولى «نعم، قليلا. لا أتكلم الانكليزية بشكل جيد جدًا، أفضل أن أتواجد على أرض الملعب بدلا من التكلم طوال الوقت». ودخل أستون فيلا الى المباراة متطلعًا للثأر بعد أن خرج على يد الشياطين الحمر من الدور الثالث لكأس إنكلترا الاثنين (1-0).

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يونايتد للمباراة الثانية تواليًا بسبب مشكلة عضلية طفيفة، وفق ما أعلن المدرب الالماني رالف رانغنيك.

وفرط يونايتد بفرصة التقدم الى المركز السادس رافعًا رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع، متخلفًا بخمس نقاط عن وست هام الرابع، علمًا أن لدى يونايتد مباراة مؤجلة.

وقال رانغنيك «من الصعب تقبل هذه النتيجة بعد أن كنا متقدمين 2-0 وفي فترات من اللقاء، أعتقد أنه كان أفضل أداء لنا منذ وصولي...سيطرنا على المباراة في نصف الساعة الاول...نشعر وكأنها خسارة». وتقدم يونايتد بهدف مبكر للبرتغالي برونو فرنانديش عندما سدد من بعيد كرة قوية، أخطأ الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيس في التصدي لها وأفلتت من يديه ومرت بين ساقيه قبل ان تتهادى في الشباك (6).

وكثرت الفرص من الجانبين وتألق الحارس الإسباني دافيد دي خيا في إبعاد العديد من الكرات لأصحاب الارض. ونجح يونايتد في مضاعفة تقدمه عندما مرر الفرنسي مورغان سانسون كرة خاطئة بالقرب من منطقة فريقه، فاستغلها البرازيلي فريد وافتكها ومررها الى فرنانديش أسكنها بتسديدة صاروخية في سقف المرمى (67). ودفع المدرب ستيفن جيرارد سريعًا بكوتينيو الذي ضمه هذا الاسبوع على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني بعد أربعة أعوام عن رحيله من ليفربول، وساهم في تقليص الفارق بعد أن شارك بلعبة جماعية رائعة للفريق قبل ان تصل الكرة الى جايكوب رامسي داخل المنطقة سددها قوية بعيدًا عن متناول دي خيا (77).

ولعب كوتينيو الى جانب جيرارد مع الريدز بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل الدولي الانكليزي السابق الى لوس أنجليس غالاكسي الاميركي.

وبعد ثلاث دقائق، نجح فيلا في إدراك التعادل بعد أن مرر رامسي عرضية خالصة لكوتينيو نحو باب المرمى وسط سوء تمركز دفاعي من لاعبي يونايتد تابعها سهلة في الشباك (81).

وزاد نوريتش من محن إيفرتون ومدربه الإسباني رافايل بينيتيس ملحقًا به الخسارة الثالثة في أربع مباريات في الدوري في المركز الخامس عشر، عندما تغلب عليه 2-1 لينهي بدوره سلسلة من ست هزائم تواليًا. وحقق ولفرهامبتون انتصاره الثاني تواليًا بتفوقه على ضيفه ساوثمبتون 3-1.

وكان نيوكاسل، وصيف القاع والمستحوذ سعوديًا، قاب قوسين من تحقيق انتصاره الثاني فقط هذا الموسم بهدف الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (49) لولا هدف قاتل لضيفه واتفورد من البرازيلي جواو بيدرو (88).

