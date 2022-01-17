ديوكوفيتش يخسر معركة أستراليا

دوليه

رفضت المحكمة الأسترالية العليا أمس استئناف نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قرار إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا. وجاء في قرار المحكمة الصادر بالاجماع عن قضاتها الثلاثة «تأمر المحكمة برفض طلب» ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً. واتخذ القرار عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي يسعى اللاعب الصربي للفوز بلقبها للمرة العاشرة. وتابع ديوكوفيتش الذي سمح له بمغادرة مركز الاحتجاز الذي نقل إليه السبت، الجلسة عبر الانترنت من مكاتب محاميه في ملبورن. ويستحيل نظرياً على اللاعب أن يطعن بقرار المحكمة وسيضطر إلى مغادرة أستراليا فورا مع ما قد يحمل ذلك من تداعيات على مسيرته الرياضية لاحقاً. ولاحقاً بعد صدور قرار المحكمة، أكد ديوكوفيتش عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة وتمنى التوفيق لبقية المشاركين. وعبر «نولي» عن خيبة أمله الكبيرة من قرار المحكمة، لكنه أكد احترامه للقرار ونيته التعاون مع السلطات فيما يتعلق بمغادرته البلاد.

