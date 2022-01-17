ليفاندوفسكي قاد بايرن إلى الفوز

دوليه

عاد بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه كولن برباعية نظيفة بينها هاتريك لمهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول من أمس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني. وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة بهدفين مبكرين في الدقائق الـ25 الأولى، فمنحه هداف الدوري ليفاندوفسكي التقدم في الدقيقة التاسعة، وعزز لاعب الوسط الدولي الفرنسي كورنتان توليسو بالثاني بعد 16 دقيقة. وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة (62)، قبل أن يحقق الهاتريك بإضافته الرابع (74)، معززاً صدارته لترتيب الهدافين برصيد 23 هدفاً، بفارق خمسة أهداف أمام مهاجم باير ليفركوزن الدولي التشيكي باتريك شيك.

كما رفع البولندي غلته في البوندسليغا الى 300 هدف، ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري يصل إلى تلك العقبة بعد الاسطورة «المدفعجي» غيرد مولر (365). وفجّر بايرن ميونيخ جام غضبه في مضيفه كولن معوضاً خسارته على أرضه أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الخامس عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 46 نقطة مقابل 40 لبوروسيا دورتموند الذي أكرم وفادة ضيفه فرايبورغ 5-1 الجمعة في افتتاح المرحلة. في المقابل، توقفت صحوة كولن عند ثلاثة انتصارات متتالية فمني بخسارته الخامسة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثامن. وفي مباريات أخرى خسر هوفنهايم من مضيفه يونيون برلين 2-1 وانتصر لايبزيغ خارج أرضه على شتوتغارت 2-0، وتجاوز ماينتس ضيفه بوخوم 1-0 وانتهت مباراة فولفسبورغ مع هيرتا برلين بالتعدل دون أهداف.

