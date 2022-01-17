سان جرمان استعاد توازنه

دوليه

استعاد باريس سان جرمان المتصدر توازنه وحقق فوزه الأول بعد تعادلين متتاليين، عندما تغلب على ضيفه بريست 2-0 أول من أمس على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وعانى باريس سان جرمان الأمرين في الشوط الاول وكادت شباكه تهتز في أكثر من مناسبة لولا براعة حارس مرماه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي لعب أساسيا بسبب إصابة زميله الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس بفيروس «كوفيد-19»، قبل أن يمنحه الدولي كيليان مبابي التقدم في الدقيقة 32 من تسديدة قوية رائعة من حافة المنطقة.

وتلقى باريس سان جرمان الذي خاض المباراة في غياب الكثير من نجومه أبرزهم الارجنتيني ليونيل ميسي لاستمرار تعافي من فيروس كورونا والبرازيلي نيمار بسبب الإصابة والثلاثي المغربي أشرف حكيمي والسنغاليان عبدو ديالو وإدريسا غي لمشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول بإصابة لاعب وسطه الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم فترك مكانه للبرتغالي دانيلو.

وانتظر الفريق الباريسي حتى مطلع الشوط الثاني لتعزيز تقدمه عبر مدافعه الدولي الألماني تيلو كيهرر مستغلا كرة عرضية بعد مجهود فردي للمدافع البرتغالي نونو منديش تابعها داخل المرمى (53). وشهدت المباراة مشاركة قطب دفاع ريال مدريد السابق الدولي الإسباني سيرخيو راموس مكان الارجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة 72، هي الأولى له على ملعب بارك دي برانس مع فريقه المنضم إليه الضيف الماضي في صفقة انتقال حر. وغاب راموس عن الاشهر الاربعة الاولى بسبب الاصابة قبل ان يستهل مشواره مع فريق العاصمة أواخر نوفمبر الماضي ولعب معه ثلاث مباريات خارج القواعد: اثنتان في الدوري وواحدة في الكأس. وهو الفوز الثاني لباريس سان جرمان في مبارياته الست الاخيرة والخامس عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 50 نقطة، فيما مني بريست بخسارته الثانية تواليا والثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والثامنة هذا الموسم. وفي مباراة ثانية، قلب لنس الطاولة على مضيفه سانت إتيان وعمق جراحه عندما تغلب عليه 2-1.

