يوفنتوس واصل صحوته

دوليه

واصل يوفنتوس صحوته في الدوري الايطالي محققًا انتصاره الثاني تواليًا في البطولة، بفوزه على ضيفه أودينيزي 2-0 أول من أمس في المرحلة الثانية والعشرين.

وكان يوفنتوس خاض مباراتين قويتين بعد عودته من العطلة الشتوية وتعادل على أرضه مع نابولي، قبل أن يحقق «ريمونتادا» رائعة في العاصمة الاسبوع الفائت معوضًا تأخره مرتين 0-1 و1-3 الى فوز 4-3 على روما.

ويأمل يوفنتوس، الخامس برصيد 41 نقطة، أن يسدي له غريمه إنتر المتصدر (49) خدمة، عندما يلاقي أتالانتا الرابع المتساوي مع السيدة العجوز نقاطًا، علمًا أن أتالانتا يملك مباراة مؤجلة ضد تورينو. وحافظ يوفنتوس على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري للمباراة الثامنة تواليًا، معززًا آماله باحتلال أحد المراكز المؤهلة الى دوري الابطال بعد بداية سيئة للموسم. وتقدم يوفنتوس أمام مدرجات شبه خالية بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا مع السماح بخمسة آلاف مشجع فقط، عبر الارجنتيني باولو ديبالا بعد أن مرر له مويز كين الكرة الى مشارف المنقطة، حاول المدافع الهولندي برام نيوتينك تشتيتها إلا أن المهاجم اقتنصها وسددها بيسراه من داخل المنطقة الى يمين الحارس في سقف الشباك (19). ورغم أن رجال ماسيميليانو أليغري سيطروا على الشوط الاول، إلا أن التسديدة الوحيدة بين الخشبات الثلاث كانت تلك التي أتى منها الهدف. وسجل يوفنتوس الهدف الثاني برأسية من الاميركي ويستون ماكيني إثر عرضية من البديل ماتيا دي تشيليو (79). وسجل القائد تشيرو إيمبولي ثنائية ليرتقي الى صدارة هدافي الدوري ويعيد لاتسيو الى سكة الانتصارات بالفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه ساليرنتينا المتذيل. وبعد تعادل مثير مع إمبولي (3-3) وخسارة أمام إنتر (1-2) بعد العودة من العطلة الشتوية، حقق لاتسيو انتصاره الاول في ثلاث مباريات رافعًا رصيده الى 35 نقطة في المركز السادس المؤهل الى مسابقة «كونفرنس ليغ».

وسجل إيموبيلي ثنائية مبكرة (7 و10) رافعًا رصيده الى 17 هدفًا في «سيري أ» هذا الموسم متفوقًا على الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا (16)، فيما أضاف مانويل لاتساري الثالث في الشوط الثاني (66). واقترب تورينو من المراكز المؤهلة للمسابقات الاوروبية بفوزه على مضيفه سمبدوريا 2-1.

