صلاح قاد مصر للفوز الأول

دوليه

قاد النجم محمد صلاح منتخب مصر للفوز الأول بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وذلك على حساب غينيا بيساو بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة. وسجل صلاح هدف اللقاء في الدقيقة 69 كما ألغى الحكم هدفا لصالح غينيا بيساو عن طريق ماما بالدي بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود خطأ ضد المهاجم على عمر كمال مدافع الفراعنة. ورفع منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب نيجيريا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط فيما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان. وخسر المنتخب المصري في الجولة الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف فيما تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره السوداني سلبيا. ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع منتخب السودان بعد غد فيما يلعب منتخب غينيا بيساو مع نيجيريا. وعلى غير العادة بدأ كيروش المباراة بتشكيلة متوازنة لم تشهد أي مفاجآت حيث اعتاد المدرب في المباريات السابقة على تبديل مراكز اللاعبين بصورة غريبة. ولعب منتخب مصر بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه أيمن أشرف في الظهير الأيسر ومحمود الونش وأحمد حجازي في قلبي الدفاع وعمر كمال في الظهير الأيمن ومحمد النني وعمرو السولية وعبد الله السعيد في الوسط ومحمد صلاح كجناح أيمن وعمر مرموش في الجانب الأيسر ومصطفى محمد كرأس حربة.

وبدأ الفراعنة اللقاء بسيطرة تامة على الكرة وتصدى القائم لفرصة هدف محقق من تسديدة صلاح. وواصل الفراعنة ضغطهم ومن جديد حرم القائم مصر من التقدم بعد تسديدة مميزة من مصطفى محمد ذهبت للقائم في الدقيقة 18. وأشرك منتخب مصر لاعبه محمد عبد المنعم على حساب محمود الونش في بداية الشوط الثاني حيث أصيب الأول. وفي الشوط الثاني سيطرت غينيا على المجريات وشن لاعبوها عدة فرص على مرمى الشناوي ليدفع كيروش بالثنائي أحمد سيد «زيزو» ومحمود حسن تريزيغيه على حساب مصطفى محمد وعبد الله السعيد. ورغم الارتباك الذي ساد صفوف منتخب مصر بعد تغيير مراكز أكثر من لاعب كتحول صلاح لرأس حربة ودخول مرموش إلى مركز صانع الألعاب نجح نجم ليفربول في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69 من تمريرة رائعة من عمرو السولية. ورد القائم تسديدة جديدة للفراعنة من زيزو بينما أشرك كيروش الثنائي حمدي فتحي ومحمد شريف على حساب مرموش والنني.وسجل منتخب غينيا بيساو هدفا في الدقيقة 83 عن طريق تسديدة من ماما بالدي ولكن المنتخب المصري اعترض بشدة ليعود الحكم لتقنية الفار ويلغيه لتمر الدقائق بلا جديد. وفاز منتخب نيجيريا على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اول من امس.وأحرز أهداف نيجيريا اللاعبون صامويل تشوكويزي وتايوو أونيي وموسيس سيمون في الدقائق 3 و45 و46 فيما سجل هدف السودان الوحيد اللاعب والي الدين خضر من ضربة جزاء في الدقيقة 70. وبهذا الفوز تأهلت نيجيريا إلى الدور ثمن النهائي حيث عززت موقعها في صدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط ولحقت بمنتخبي الكاميرون المضيف والمغرب للدور المقبل.

