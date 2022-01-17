العربي والكويت في «السوبر» الليلة

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تتجه الأنظار اليوم إلى ستاد جابر الدولي الذي يحتضن مباراة كأس السوبر بين العربي والكويت في 07:00 مساء وذلك بعد أيام قليلة من فوز الأول على الثاني بهدف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويدخل الأخضر اللقاء بصفته بطلا للدوري الموسم الماضي، فيما يدخله الكويت باعتباره بطلا لمسابقة كأس الأمير، وكلا الفريقين يبحث عن اولى بطولات الموسم الجديد، علما بأن الكويت توج بلقب كأس الأمير للموسم الماضي في ديسمبر الماضي بعد تأجيل المسابقة أكثر من مرة.

وأنهى الفريقان القسم الأول من الدوري بمباراة مثيرة تغلب فيها العربي بهدف السوري علاء الدالي الذي غادر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسمح هذا الانتصار للعربي بالبقاء قريبا من فرق الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الكويت والقادسية و3 نقاط عن كاظمة المتصدر.

وتحسن أداء الأخضر كثيرا في الجولات الأخيرة وازدادت طموحات الجماهير بالاحتفاظ بلقب الدوري العائد لخزائن النادي بعد فترة غياب طويلة، كما جاءت التعاقدات الأخيرة مع الجزائري طارق أبو عبطة والليبي محمد صولة والسوداني وليد الشعلة لتضاعف الطموحات وترفع سقف الأمنيات بتقديم موسم استثنائي، ولا شك أن التتويج بلقب السوبر الليلة سيكون البداية المثالية.

ويستعيد الأخضر خدمات قائده عبدالله الشمالي الذي غاب عن مواجهة الدوري وكذلك قلب الدفاع حسن حمدان، علما بأن المدرب انتي ميشا يملك أوراقا عدة في جميع المراكز بوجود الحارس سليمان عبدالغفور وجمعة عبود وأحمد إبراهيم وعيسى وليد ومحمد فريح وسلطان العنزي وبندر السلامة والكرواتي المتألق جوسيب كينزيفيتش ونجم الفريق الليبي السنوسي الهادي إلى جانب علي خلف وسيف الحشان وحسين أشكناني.

في المقابل، يدرك التونسي نبيل معلول مدرب الكويت أن التتويج بلقب السوبر سيكون التعويض المثالي لخسارة صدارة الدوري، خصوصا أن الأبيض اعتاد في السنوات الأخيرة الفوز بالألقاب وإن لم يقدم أفضل ما لديه، ومن المنتظر أن يعود الحارس حميد القلاف لحراسة مرمى الفريق بعد غيابه للإيقاف رغم تألق الحارس الشاب ضاري العتيبي، وسيلعب أمام القلاف رباعي الدفاع فهد الهاجري والأسترالي رايان ماكغوان وسامي الصانع ومشاري غنام، وفي الوسط المغربي المهدي برحمة وطلال الفاضل وفيصل زايد وعلى حسين وفي الهجوم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني والوافد الجديد التونسي طه الخنيسي، مع الاحتفاظ ببعض الأوراق الرابحة مثل أحمد الزنكي وابراهيم كميل ويوسف ناصر.

وسيدير المباراة الحكم اليوناني تاسوس سيديروبولس، فيما خصص الاتحاد نسبة 30% من مقاعد ستاد جابر للجماهير التي ستحضر المباراة تطبيقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء.

وبين الاتحاد أنه سيسمح بدخول الملعب للمشجعين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فقط، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في جميع مرافق الستاد مع الالتزام بالتباعد وترك مقعد خال بين كل فرد وآخر.

