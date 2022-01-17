تسليم «المسحة» قبل الدخول

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أكد اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أنه لن يسمح لأي شخص مسجل بقائمة فريقي الكويت والعربي في مباراة كأس السوبر بالدخول الى ستاد جابر الأحمد الدولي الا بعد تسليم مسحة حديثة تفيد بخلوه من فيروس كورونا المستجد لم يمض عليها 48 ساعة. وأفاد الاتحاد بأنه قام بالتعاون مع وزارة الصحة بتوفير مسحات طيبة للأجهزة الادارية والفنية والطبية والاعلامية واللاعبين للفريقين أمس في الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً بمركز مكافحة الدرن التابع لوزارة الصحة في منطقة الصباح الصحية.

وأكد الاتحاد من خلال هذا القرار على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المسابقات.

