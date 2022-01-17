ميشا: مشاركة المحترفين غير مؤكدة

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أفاد مدرب العربي، الكرواتي أنتي ميشا، أن مشاركة المحترفين الثلاثة الجدد، وهم: الجزائري طارق بوعبطة، والليبي محمد صولة، والسوداني وليد الشعلة، في لقاء السوبر اليوم غير مؤكدة لعدم وصول بطاقاتهم الدولية من أنديتهم السابقة حتى ظهر أمس، مضيفا ان التحضيرات للقاء اليوم جيدة واختيار التشكيلة الأساسية يقف على «المسحات» التي خضع لها اللاعبون للتأكد من عدم اصابة احدهم بفيروس «كورونا». واعتبر ميشا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس عبر الاتصال المرئي، أن مواجهات الأخضر والأبيض دائما ما تكون صعبة، فالمنافس لديه لاعبون على مستوى عال، منوها بأن «الفوز على الكويت قبل أيام في الدوري منح فريقنا الثقة خلال تحضيراتنا لمواجهة السوبر أمام الفريق ذاته».

