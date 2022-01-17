الداوود: الأبيض مكتمل الصفوف

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أكد مساعد مدرب نادي الكويت، التونسي نادر الداوود جاهزية فريقه للقاء السوبر أمام العربي اليوم، مضيفا ان الأبيض مكتمل الصفوف بعد العمل الكبير الذي قام به الجهاز الطبي في الأيام الماضية لتجهيز اللاعبين الذين يعانون من اصابات طفيفة. واعتبر الداوود أن مثل هذه المباريات تعتمد على التركيز العالي بالدرجة الأولى ومن يتمكن من الحفاظ على تركيزه بامكانه الفوز باللقب. ولفت الداوود الى ان خسارة الأبيض من الأخضر قبل أيام ليست مهمة والفرق الكبيرة بإمكانها تجاوز مثل هذه الكبوات بسرعة «لثقتنا العالية في نوعية لاعبينا». وتابع: «المدرب نبيل معلول حرص على تطبيق برنامج الاعداد العادي لمباراة السوبر دون أي اضافات خاصة لأن كل الفرق حاليا باتت مكشوفة وبامكان كل فريق معرفة نقاط القوة والضعف وطريقة تفكير المدرب وخصال كل لاعب بسهولة».

