ختام بطولة الكويت لجمال الخيل العربية

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اختتمت مساء الأول من أمس منافسات بطولة الكويت الأولى لجمال الخيل العربية التي أقيمت في ميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي بمشاركة نحو 450 من الجياد من عدد كبير من المرابط الكويتية بتتويج مربي الخيل الفائزين بمسابقاتها الست بعد أربعة أيام من المنافسات. وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج المهرة «بي اتش إن غنايم» للمربي بدر الهملان بلقب مسابقة أجمل فلوة لعمر سنة فما أقل في حين أحرز المهر «قيس المتصور» العائد للمربي فالح القحطاني بلقب منافسات أجمل فلو المخصصة لنفس العمر. وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات) فازت المهرة «ليالي العاليات» العائدة للمربي عبدالله العبيد بالمركز الأول بينما أحرز الجواد «رافع الرايات» للمربي عبدالله الخالدي بالمركز الأول في مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات). وتوجت الفرسة «منيفه الحمد» لمربط الحمد بلقب الاجمل في فئة الأفراس (أربع سنوات فأكثر) بينما فاز الجواد «دي ارغد» لمربط الاصايل بالمرتبة الأولى لمسابقة أجمل فحل للخيل (أربع سنوات فأكثر). وقال مدير البطولة مشعل المسباح في تصريح لـ «كونا» عقب ختام البطولة إنها شهدت مشاركة كبيرة من المرابط الكويتية في مختلف الفئات مضيفا أن المستوى الجمالي للجياد المشاركة كان عاليا «ما يؤكد امتلاك المربين في البلاد لسلالات خيل مميزة». وأشار المسباح إلى أن ما يميز هذه البطولة أنها مؤهلة للبطولات الدولية المقبلة كونها تقام تحت مظلة الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية (الإيكاهو) منوها بدور المؤسسات والشركات الوطنية الراعية للبطولة وكذلك بدعم المرابط الكويتية لمشاركتهم الفاعلة بأحداثها.

