الدبوس أشاد بمسيرة الشيخ

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وجه لاعب القادسية والمنتخب الوطني صالح الشيخ الدعوة إلى رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام تحت رعاية الشيخ د. طلال الفهد وذلك على هامش المباراة التي ستجمع الأصفر مع العربي، على ستاد محمد الحمد ضمن القسم الثاني من الدوري الممتاز. من جهته، فقد أشاد الدبوس بالشيخ وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع نادي القادسية أو المنتخبات الوطنية التي مثلها خاصة وانه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للألقاب مع ناديه والأزرق في تاريخ الكرة الكويتية بعدما حقق عبر مسيرته الحافلة بالانجازات 42 بطولة مختلفة، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني من خلال ناديه او أي نادٍ آخر.