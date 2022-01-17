«أزرق اليد» جاهز للأردن غداً

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خاض منتخب كرة اليد تدريبه الأخير أمس في مدينة الدمام السعودية استعدادا لمواجهة الأردن في البطولة الآسيوية التي تنطلق غدا وتستمر لغاية 31 يناير الحالي والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2023. وكان «أزرق اليد» وصل السعودية السبت الماضي بقائمة مكونة من 21 لاعباً وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش وهم: علي صفر، حسن صفر، محمد بويابس، مبارك الخالدي، عبدالعزيز الشمري، مشعل طه، إبراهيم الأمير، صالح الموسوي، عبدالله الغربللي، محمد عامر، خالد الغربللي، فواز مبارك، صقر الفهد، عبدالعزيز سالمين، سيف العدواني، عبدالله الخميس، حيدر دشتي، عبدالرحمن البالول، يوسف ضايف، يوسف العجمي ومشاري صيوان. ويلعب الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سنغافورة وكوريا الجنوبية والأردن وهو يسعى إلى تقديم عرض قوي غداً من أجل تحقيق بداية مشجعة لبلوغ الدور الثاني في البطولة. وكان الفريق خاض معسكراً تدريبيا في العاصة القطرية الدوحة لعب خلاله 3 مباريات ودية خسر في اثنتين وفاز في واحدة. ورغم حداثة عهد أغلب اللاعبين في المشاركات الخارجية إلا أن الجماهير المحلية تضع آمالا كبيرة على الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى الى المونديال العالمي الذي سيقام في السويد وبولندا.