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«أزرق اليد» جاهز للأردن غداً

زيد خلف
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الإثنين 17 يناير 2022

خاض منتخب كرة اليد تدريبه الأخير أمس في مدينة الدمام السعودية استعدادا لمواجهة الأردن في البطولة الآسيوية التي تنطلق غدا وتستمر لغاية 31 يناير الحالي والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2023. وكان «أزرق اليد» وصل السعودية السبت الماضي بقائمة مكونة من 21 لاعباً وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش وهم: علي صفر، حسن صفر، محمد بويابس، مبارك الخالدي، عبدالعزيز الشمري، مشعل طه، إبراهيم الأمير، صالح الموسوي، عبدالله الغربللي، محمد عامر، خالد الغربللي، فواز مبارك، صقر الفهد، عبدالعزيز سالمين، سيف العدواني، عبدالله الخميس، حيدر دشتي، عبدالرحمن البالول، يوسف ضايف، يوسف العجمي ومشاري صيوان. ويلعب الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سنغافورة وكوريا الجنوبية والأردن وهو يسعى إلى تقديم عرض قوي غداً من أجل تحقيق بداية مشجعة لبلوغ الدور الثاني في البطولة. وكان الفريق خاض معسكراً تدريبيا في العاصة القطرية الدوحة لعب خلاله 3 مباريات ودية خسر في اثنتين وفاز في واحدة. ورغم حداثة عهد أغلب اللاعبين في المشاركات الخارجية إلا أن الجماهير المحلية تضع آمالا كبيرة على الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى الى المونديال العالمي الذي سيقام في السويد وبولندا.


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