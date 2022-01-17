الأبيض إلى نهائي «كرة الصالات للسيدات»

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بلغ الكويت المباراة النهائية لدوري كرة الصالات للسيدات، وذلك بعد تغلبه على نادي سلوى الصباح 4-0، في المواجهة الثانية التي اقيمت أول من أمس على صالة نادي الكويت في منافسات الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام «بلاي اوف وبأفضلية مباراتين من ثلاث، حيث فازت سيدات الأبيض في المباراة الأولى 5-0، ليتأهلن رسميا إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا، وبمجموع 9-0 للمباراتين. وينتظر الكويت الفائز من مواجهة العربي ونادي الفتاة، والتي تأجلت بسبب تواجد عدد من لاعبات الأخضر في الحجر المنزلي، وستقام مباراتا تحديد المركزين الثالث والرابع، والنهائي 29 يناير الجاري. وجاءت مواجهة الكويت وفريق سلوى الصباح باتجاه واحد في أغلب فتراتها، حيث بسطت لاعبات الأبيض سيطرتهن منذ الدقائق الأولى للمواجهة، بعدما أشرك المدرب الوطني رائد عبدالرزاق أبرز اللاعبات، وتألقت الاوكرانية ايوليا فورسيوك بتسجيلها الأهداف الثلاثة الأولى لفريقها «هاتريك» في الدقائق (1 ، و4، و15) من الشوط الأول، فيما سجلت شيماء الزامل بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.ولم تظهر لاعبة فريق سلوى الصباح الدولية الإيرانية فرشته كريمي بالمستوى الفني المتوقع، فيما تألقت محترفتا الكويت الأوكرانيتان كيسينيا هرتنسكو، وايوليا فورسيوك، وفجر العامر، وفجر أحمد.