«كأسا الهجن الـ 18» للهاجري ومشرف

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فازت الذلول اشيقر العائدة لعبدالله الهاجري بكأس النادي الكويتي لسباقات الهجن بعد تفوقها في سباق النادي الـ18 والمخصص للحقايق قعدان على مسافة 4 كم بعد منافسة قوية مع الذلول فريح لمحمد المري والذلول شاهين لمبارك القحطاني. كما فازت الذلول جبار ملك عبد الرحمن مشرف بالكأس الثانية على مسافة 4 كم بعد صراع قوي مع الذلول رياض لعبد الله العجمي والذلول صايب لفهد زباران. وتفوقت الذلول بنت نجد لمبارك المري بالشوط المخصص لحقايق ابكار على مسافة 4 كم والذلول سياف لفهد عويضة بالشوط المخصص للحقايق قعدان والذلول المسك لماجد الظفيري بالشوط المخصص لحقايق ابكار. وفي بقية الاشواط تفوقت الذلل الظبي لناصر سعود ومروح لعبد الهادي العجمي ونجود لعبدالله الهاجري والبترول لصالح الدواس. وفي ختام السباق قدم امين السر العام ربيح العجمي كأسي النادي للفائزين، وهنأ الجميع بنجاح السباقات التي تشهد مشاركة كبيرة من ملاك الهجن.