خدمة النساء في الجيش الكويتي!

الاخيرة

أصبحنا بلد جدل وقلة عمل وإلا فلماذا الضجة غير المبررة على خدمة شقيقات الرجال في الجيش الكويتي، فقد عُرف عن الإسلام ومنذ أيامه الأولى النساء المقاتلات، فقد تحدث الرسول الأمين عن السيدة نسيبة بنت كعب إبان غزوة أحد فقال: «ما ألتفت يمنياً وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني»، وهناك قائمة طويلة بالنساء المسلمات المقاتلات في جميع الغزوات كاليرموك وحطين وبقية المعارك ومنهن أم أنس بن مالك وخولة بنت الأزور وأم سنان... إلخ.

***

والحروب هذه الأيام لم تعد بالضرورة تعتمد على القتال المباشر أو السيوف والرماح والنبال، حيث الحاجة للقوة الجسدية، بل أصبحت الحروب تُدار وتُمارس عن بُعد بالطائرات والدبابات والمدافع والبنادق الرشاشة والطائرات المسيَّرة والتشويش والخداع والوسائط الإلكترونية، ولا يوجد من تلك الأسلحة ما لا تستطيع النساء استخدامه وقتل الأعداء به، والكويت ودول الخليج معها دول وافرة الثروات قليلة السكان، ومن ثم فتجنيد النساء يعني القدرة على مضاعفة أعداد جيوشنا دون الحاجة للاستعانة بالآخرين.

***

تجربة الغزو تظهر أن الحفاظ على سلامة الأوطان وشرف نسائها يوجب تدريب النساء كحال الرجال على السلاح ضمن مفهوم الإعداد بما «نستطيع من قوة» لإرهاب الأعداء كما أتى في تعليمات ديننا الحنيف، وكيف لنا أن نقوم بذلك الإعداد إذا ما جردنا النساء من السلاح؟!

***

آخر محطة:

مما يُظهر قدرات النساء المميزة في الحروب استطاعت غولدا مائير، وكانت القائد الأعلى للجيش الإسرائيلي -بحكم منصبها كرئيسة الوزراء- أن تنتصر عام 67 على سبعة جيوش عربية ومثلها رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي وانتصارها على باكستان ما أدى إلى تقسيمها إلى بلدين... باكستان وبنغلاديش!

