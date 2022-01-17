إنجاز كويتي عالمي في تسلق القمم البركانية

الاخيرة

أكمل المتسلق الكويتي يوسف الرفاعي تحدي القمم البركانية السبع بتسلق آخر بركان من ضمن المجموعة وهو بركان سيدلي الواقع في القطب الجنوبي «انتاركتيكا» ليكون بذلك الشخص الـ24 على مستوى العالم الذي ينتهي من تسلقها وكأصغر رجل عالميا وأول عربي وشخص من الشرق الأوسط. وقال الرفاعي في تصريح لـ«كونا» امس انه أنهى تسلق القمة الأخيرة لبركان سيدلي في «انتاركتيكا» في 22 من ديسمبر الماضي. وذكر ان التسلق كان سهلا نسبيا حيث ان ارتفاع «سيدلي» لا يتجاوز 4285 مترا ولكن البرودة الشديدة هي عامل الصعوبة الرئيس. ولفت إلى أنه «عند الوصول إلى القمة شعرت بالفخر الشديد لانني من أوائل الناس عالميا على قمة هذا الجبل الذي لم ير أحد على قمتة سوى بضع مرات ولم يسلك أحد ذلك الطريق الذي سلكناه أنا وفريقي فقد أحسست أنني رائد فضاء يخطو أول خطوة له خارج الكوكب وما زادني فخرا واعتزازا أنني أكملت التحدي وأصبحت الشخص الـ24 على مستوى العالم في هذا الانجاز الذي سجل باسم الكويت حيث لا يوجد عربي أو شخص من الشرق الأوسط سبقني إليه وأصبحت أصغر رجل عالميا يحققه».

«واتساب» يعمل

من دون إنترنت

أخيرا وبعد طول انتظار، أتاح تطبيق واتساب، بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين، وتسمح للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت. ووفقا لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب، فقد أصبح بإمكان الملايين من الأشخاص في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة وهاتف واحد في المرة الواحدة. حيث يمكن استخدام خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بهاتفك سواء كان متصلا بالإنترنت أو لا. وتوفر ميزة «الأجهزة المرتبطة» حلا جديدا لأحد قيود واتساب البارزة والتي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر.

