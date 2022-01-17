السعودية.. نصف مليون ريال غرامة لمنتهكي حقوق كبار السن

الاخيرة

نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن خبراء قانونيين أن نظام حقوق كبار السن الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخرا ينص على عقوبات لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع إمكانية مضاعفة العقوبات في بعض الحالات.

وبحسب الصحيفة فإن النظام عرف كبير السن بأنه «كل مواطن سعودي بأنه «بلغت سنه 60 سنة فأكثر» وأوضح النظام في مادته الثانية على أن تقوم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، فيما أكدت المادة الثالثة من النظام أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، وشددت المادة الرابعة على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته.

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من مواد النظام نصت على ضرورة إعطاء الأولوية لكبار السن في الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، وأن يحصلوا على بطاقات امتياز تمكنهم من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجونها لضروريات حياتهم اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبار السن.

وشددت المادة «15» على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كذلك يحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

