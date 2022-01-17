والد ياسمين صبري عن ابنته: «كاذبة وبليدة»!

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مازالت الأزمة بين الفنانة المصرية ياسمين صبري ووالدها مستمرة، خصوصاً بعدما أثارت تصريحاتها الأخيرة حول طفولتها الفقيرة، والتي كشفت أنها كانت تتمنى أن تمتلك الملابس والأحذية الجميلة غضب الأب، الذي هاجمها على حساباته بمواقع التواصل. ونشر أشرف صبري صورة لمدرسة ابنته، معلقاً: إن كل ما ورد في كلام ابنته عن طفولتها عارٍ عن الصحة. وكتب: «هذه هي المدرسة اللي اتخرج فيها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة، وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب يوصل للدرجة دي؟».

كما أكد أن ابنته التحقت بواحدة من أرقى مدارس الإسكندرية، وأنه كان يوفر لها عاملة لخدمتها، وحرص على شراء ملابسها من باريس.

وتابع «أنا أفهم الكذب لما تبقي غلبانة وتكذبي وتقول أنا من عيلة كبيرة ومدارس أجنبية، وعيشت في سرايا، يبقى كذب له مبرر. وكشف صبري أن ابنته ياسمين كانت «بليدة»، قائلا: «طلعت روحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية وأصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية وتترفد في السنة مرتين وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة، وتشهد كنت أروح دايماً أقدم اعتذارات وشهادات طبية عشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور». واختتم أشرف صبري حديثه بلهجة غاضبة من تصريحات ابنته قائلًا «تدعي أنها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس! وبتكدبي ليه؟ حتاخدي نيشان يعني علي خيبتك وفقرك وصلتي وبقيتي حاجة؟ إنتي بالنسبة لأبوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي أيه غير أنك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تأسفلك. حتى أخوكي بهدلتيه اللي طول عمره جنبك وبيجي من آخر الدنيا عشانك! يا شيخة بطلي اللي أنتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بطلي تجيبي سيرة عيلتك أبوكي اللي رباكي.. منك لله».

