360 مليار دولار فاتورة الفساد في العراق!

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: كشف خبير عراقي في مكافحة الفساد أن فاتورة الفساد والإهدار في بلاده بلغت 360 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن الخبير سعيد موسى أن البيان الحكومي يكشف أن حجم الأموال المهدورة نتيجة الفساد يبلغ 300 مليار دولار.

وأضاف أن «العراق يبحث عن مبلغ 360 مليار دولار، وهو عبارة عن تكاليف الفساد في المشاريع الاستثمارية الوهمية والمتلكئة».

وأشار إلى أن عملية استعادة واسترداد الأموال المنهوبة عملية مرهقة للغاية وقد تستغرق سنوات طويلة، بالإضافة لتكاليف الملاحقة.

من جانبه قال النائب السابق فلاح الخفاجي، إن هذه المبالغ الطائلة أهدرت في مشاريع لم تكتمل بأغلب المحافظات.

وأوضح أن الدليل على ذلك هو أن هناك مشاريع في بابل من سنوات 2008 - 2009-2011 كان يمكن أن يكون لها مردود إيجابي على المحافظة إلا أنها لم تنفذ.

وقال إن مشروع مجلس محافظة بابل وحده تسبب في إهدار 16 مليار دينار منذ 2010 وتوقف العمل فيه ويجب إحالته للاستثمار أفضل من بقائه واندثاره.

سياسيا، جدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس، دعمه لحكومة الأغلبية.

وقال الصدر في تغريدة له عبر «تويتر»: «لاشرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية».

ولا تزال الاجتماعات سارية خلف الكواليس، بهدف التوصل إلى توافق، يدفع بالحكومة العراقية الجديدة إلى النور.

فقد أفادت مصادر لقناة «العربية»، أمس، أن لقاء ضم السيد الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، عقد ليلا لبحث مسألة التشكيل الحكومي.

كما أوضحت المعلومات أن الصدر مصر على تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» كما يصفها، دون النظر بأي احتمال آخر. واعتبر أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار.

كذلك جدد الزعيم الصدري تمسكه باستبعاد مشاركة ممثلين عن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (المنضوي عبر حزبه «الدعوة» ضمن الإطار التنسيقي).

فقد ألمح للعامري، بحسب المصادر، إلى أن أبواب التشكيلة الحكومية مفتوحة لمشاركة الإطار التنسيقي في حال تخلى عن المالكي.

تأتي تلك المعلومات، فيما يتوقع أن يجتمع الإطار التنسيقي خلال الساعات المقبلة، في منزل رئيس الحكومة السابق، هادي العامري، من أجل مناقشة مخرجات اجتماع العامري والصدر.

