مسلح «مضطرب» يحتجز رهائن في كنيس بتكساس

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هيوستن- الوكالات: حرر ليل السبت الأحد أربعة أشخاص كانوا محتجزين في كنيس يهودي في مدينة كوليفيل في ولاية تكساس الأميركيّة، وخرجوا جميعهم سالمين، في حين قُتل منفّذ العمليّة الذي كان يُطالب بإطلاق سراح باكستانيّة مدانة بتهمة الإرهاب، خلال اقتحام الشرطة للمكان.

وأعلن قائد شرطة كوليفيل مايكل ميلر أنّ الرجل الذي احتجز الرهائن في الكنيس قد «مات». وقال في مؤتمر صحافي إنّ «فريق تحرير الرهائن اقتحم الكنيس» و«المشتبه به مات».

وكان حاكم تكساس غريغ أبوت أعلن في وقت سابق أنّ «الصلوات استُجيبَت»، مضيفًا «جميع الرهائن خرجوا أحياء وسالمين». وقال مات ديسارنو من مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» في دالاس إن الرهان الأربعة وبينهم الحاخام تشارلي سيترون- ووكر لم يحتاجوا إلى اسعافات طبية مؤكدا ان محتجزهم «لم يتعرض لهم بالأذى». وقال صحافيّون كانوا موجودين في مكان الواقعة إنّهم سمعوا دوي انفجار قوي وأعيرة نارية في الكنيس قبيل تصريح أبوت.

وقبل ساعات، وبينما كانت تُجرى مفاوضات شاقة بين الشرطة ومنفّذ العمليّة، أُطلِق سراح أوّل رهينة. وكانت قناة «إيه بي سي نيوز» نقلت عن مصدر في موقع احتجاز الرهائن قوله إن المشتبه به مسلّح وادّعى أنه زرع قنابل في مواقع مجهولة.

وحصلت عملية احتجاز الرهائن في كنيس «بيت إسرائيل» في مدينة كوليفيل البالغ عدد سكانها نحو 23 ألف نسمة على بعد حوالى أربعين كيلومترا من مدينة دالاس.

وخلال بث صلاة السبت مباشرة على «فيسبوك» قبل انقطاعها أمكن سماع صوت رجل مضطرب في بعض الأحيان يقول إنّ «هناك شيئا ليس على ما يُرام في الولايات المتحدة أميركا» ويُضيف «سأموت» طالبا من محادثه مرات عدة الحديث إلى «اخته» عبر الهاتف. وأفادت محطة «إيه بي سي نيوز» بأنّ الرجل كان يطالب بالإفراج عن عافية صديقي التي أطلقت عليها صحف أميركيّة لقب «سيّدة القاعدة». وكانت شرطة كوليفيل أجلت سكّان المنطقة المحيطة بالكنيس، طالبة من الجميع تجنّب المنطقة. وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي أي» تحقيقا حول محتجز الرهائن من دون الكشف عن اسمه على ما اكد مات ديسارنو.وقالت إيلين سميث وهي من رواد الكنيس لمحطة «سي ان ان»، «ما حصل صادم» مشددة على أن «حالات معادات السامية زادت في الفترة الأخيرة». وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن «مواجهة معاداة السامية وبروز التطرف في البلاد»، مشيدا بعمل القوى الأمنية. فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن «امتنانه وارتياحه» لانتهاء العملية. وقال مجلس العلاقات مع اليهود ومقره في سان فرانسيسكو «ما من أحد ينبغي أن يشعر بخوف من التجمع في أماكن العبادة».

