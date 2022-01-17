محامية عافية صديقي: منفذ الهجوم ليس شقيقها

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات نفت مروة البيالي محامية عافية صديقي المرأة التي يعتقد أن قضيتها قد تكون عاملا محفزا لمحتجز الرهائن في كنيس يهودي في ولاية تكساس الأميركية أن يكون الرجل شقيقا لموكلتها.

وقالت محامية صديقي، مروة البيالي لشبكة «CNN» عبر الهاتف إن موكلتها «لا علاقة لها على الإطلاق» باحتجاز الرهائن في الكنيس. وأكدت أن المشتبه به ليس شقيق صديقي، مضيفة «إنها لا تريد ارتكاب أي عنف ضد أي إنسان، خاصة باسمها.. من الواضح أن الأمر لا علاقة له بالدكتورة صديقي أو عائلتها». وأفاد خبراء أنّ الكلمة التي استخدمها الرجل باللغة العربيّة مجازية ولا تعني بالضرورة أنه شقيق صديقي.

وقالت المحامية في بيان بعد وقوع الحادث «نريد التحقق من أن الجاني ليس شقيق السيدة عافية، فهو مهندس معماري محترم وعضو في المجتمع المحلي أيا كان المعتدي، نريده أن يعرف أن أفعاله لقيت إدانة السيدة عافية وعائلتها» واصفة تصرفات المشتبه بـ«المشينة والخاطئة».

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أميركية أن محتجز الرهائن في كوليفيل هو شقيق الباكستانية عافية صديقي الملقبة بـ«سيدة القاعدة» والتي أدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أميركي في أفغانستان، وتقبع في أحد السجون الأميركية بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 86 عاما، وأنه نفذ عمليته للمطالبة بالإفراج عنها.

