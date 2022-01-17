طالبان تفرض «شكل الملابس».. والأفغانيات يتظاهرن في كابول

عربيات ودوليات

كابول- الوكالات: تعرضت تظاهرة نسائية تطالب بالتوقف عن قمع النساء، ومنعهن من التعليم والعمل، في العاصمة الافغانية كابول امس إلى عنف من قبل عناصر طالبان، الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجات. وأتت التظاهرات عقب نشر حكومة طالبان توجيهات تخص ملابس النساء، وتفرض قيوداً جديدة عليهن، الأمر الذي قوبل برفض نسائي. يشار إلى أنه رغم الوعود والتطمينات التي أطلقتها الحركة بعيد سيطرتها على البلاد في أغسطس الماضي، إلا أن القلق تملك العديد من الأفغانيات. فقد منعت طالبان النساء قبل أيام من ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، وفق ما أكد بعض مالكي النوادي الرياضية. ومنذ سيطرتها على العاصمة الأفغانية رسمت أسئلة كثيرة حول توجهات طالبان، فيما يتعلق بحقوق المرأة والنساء في البلاد، لاسيما بعد أن فتحت المدارس والجامعات للذكور فقط، ومن ثم للجميع شرط الفصل بين الإناث والذكور. كما عمدت إلى الطلب من بعض الموظفات في المؤسسات العامة البقاء في منازلهن وقد أثارت تلك الخطوات قلق آلاف الأفغانيات، فضلا عن تنديد المنظمات الحقوقية الدولية. يذكر أنه خلال فترة الحكم الأولى لطالبان من 1996 إلى 2001، استبعدت النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يكنّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا فيما ندر. كما حرمن من التعليم والسفر، فضلا عن العمل في معظم الوظائف والقطاعات العامة والخاصة على السواء.

على صعيد اخر أعلن مسؤول في طالبان أن الحركة طردت نحو 3 آلاف من أعضائها متهمين بارتكاب تجاوزات، وذلك في إطار «عملية تدقيق» واسعة بدأتها الحركة منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان. واستعادت طالبان السيطرة على أفغانستان في أغسطس الماضي بعد صراع استمر 20 عاما ضد الحكومات السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وفي أعقاب تعهدها بأسلوب حكم أكثر اعتدالا مقارنة بنظامها بين عامي 1996 و2001، أنشأت طالبان لجنة لتحديد الأعضاء المنضوين فيها والذين ينتهكون أنظمتها. وقال لطيف الله حكيمي رئيس اللجنة في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية «كانوا يسيئون إلى الإمارة الإسلامية تم استبعادهم خلال عملية التدقيق هذه حتى نتمكن من بناء جيش وقوة شرطة نظيفين في المستقبل»، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن فصل 2840 عضوا. وأضاف حكيمي أن هؤلاء المستبعدين «تورطوا في الفساد والمخدرات، وكانوا يتدخلون في حياة الناس الخاصة، ولدى بعضهم أيضا صلات بداعش». وأوضح حكيمي أن الموقوفين ينحدرون من 14 ولاية وأن عملية «التصفية» ستستمر في ولايات أخرى.

