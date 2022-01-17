جهود المبرة تجاه الأسر المتعففة في تخفيف معاناتهم وترسيخ الحركة الخيرية والإنسانية في الكويت

ديوان Diwan

الأسر المتعففة هي تلك الأسر التي لو رأيتها لظننتها غنية بالرغم من أنهم فقراء!! والتي تتحرج من طلب المساعدة، وهم الأفراد الذين تقل دخولهم عن قيمة المساعدة المخصصة، والتي لا تستطيع العيش بهذه الدخول بالظروف الحالية من غلاء المعيشة، والتي تمنعها ظروفها الاجتماعية والأسرية من الحضور للجهات الخيرية ؛ للحصول على المساعدة. تعيش هذه الأسر المتعففة الحياة المعيشية العادية، ولا يعلم إلا الله وحده كيفية معيشتها، فهي لا تطلب من أحد، ولا تدق أبواب أحد، ولا تسعى إلى أي أحد ؛ لأنها مقتنعة بمعيشتها التي أنعم الله عليها مع أفراد عائلتها، مع أنها في أمس الحاجة لتنفق على أسرتها وذويها، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله : «.. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ..»كما وصفهم رسولنا الكريم - صلى الله عليه وآله سلم في قوله «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقول فيسأل الناس».

ولقد ألقت جائحة كورونا بظلالها على مختلف نواحي الحياة وطالت احتياجاتهم المعيشية والاقتصادية، وخلفت مآسي إنسانية كبيرة على مستوى الأسر المحتاجة والفقيرة والمتعففة، لذا سعت مبرة البغلي للابن البار، و لم تدخر وسعا لمساعدة تلك الأسر عن طريق تنفيذ عدة حملات مساعدة خيرية وإنسانية لتقديم العون اللازم لها، حيث إن عفة هذه الأسر تقف حائلا بينها وبين السؤال رغم حاجتها الشديدة، و جاء اهتمام مبرة إبراهيم البغلي للابن البار بهذه الشريحة من المجتمع ؛ لإيمانها بحاجتها الماسة إلى مد يد العون و المساعدة، مما استدعى وضع آلية لهذه الفئة يراعى فيها تيسير و تسهيل الإجراءات المتبعة في تقديم المساعدات لها؛ لرفع المعاناة النفسية عنها، وذلك بتوفير السرية و الخصوصية لها، حيث تسعى المبرة دائما لتحقيق رسالتها في رفع الأعباء عن كاهل الأسر المتعففة، في إطار حرصها على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني لتخفيف تداعيات الأزمة، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض، لاسيما بعد توقف أعمال الكثير منهم إبان المرحلة الاستثنائية التي شهدها العالم والكويت، بسبب تداعيات أزمة كورونا، وبات معظمهم في البحث عن مصادر الدعم الاجتماعي والاقتصادي والأسري المعتادة، من أجل توفير متطلبات الحياة المعيشية الضرورية.

لذلك لم تأل المبرة جهدا في دعم الأسر المتعففة، و أطلقت الفعاليات والمبادرات والحملات والمشاريع الخيرية والإنسانية لدعم تلك الفئة المهمة في مجتمعنا، وذلك ضمن فعاليات المبرة في دعم الحركة الخيرية والمجتمعية في الكويت، بهدف تخفيف المسؤوليات على الآباء الذين يرعون أسرهم المتعففة، وشعورهم أن المجتمع الكويتي يقوم برعاية واهتمام وتخفيف المعاناة عنهم، وغيرها من الجهود التي تقدمها المبرة للأسر الفقيرة والمتعففة.

مما لا شك فيه أن العطاء هو أحد القيم الأساسية المتأصلة في ثقافتنا الإسلامية والعربية وهويتنا الكويتية، وإن هدف المبرة من تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأنشطتها وحملاتها الإنسانية في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجه والمتعففة؛ هو تعزيز وتربية وتنشئة الأجيال التربية الصالحة وغرس التعاليم الإسلامية السمحة والقيم الإنسانية المجتمعية الأصيلة في نفوسهم، والذي يعد استكمالاً لمسيرة ممتدة من العمل الخيري والتطوعي والإنساني، والذي ترسم من خلاله المبرة مثالاً يحتذى في الريادة والعطاء للمجتمع، والتي يحق لنا أن نسجل بكل فخر واعتزاز تقديرنا للإنجازات التي يحققها الأبناء والأحفاد ؛ لكي تظل مسيرة العمل الاجتماعي تسير على الخطى والركائز التي تم ترسيخها في هذا البلد المعطاء، وتدعو إلى الارتياح والاطمئنان، فقد جبل أهل الكويت على تقديم العون والمساعدة منذ الأزل، وسطروا جوانب مضيئة مشرقة في العمل الخيري والإنساني، وتأمل المبرة من خلال هذه المبادرات أن تكون قد أحدثت فارقاً في حياة أفراد الأسر المتعففة، وتوفير مختلف أوجه الاهتمام والرعاية الهادفة لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

إن المبرة تنهل رؤيتها وتوجهاتها من مبادئ دينها الإسلامي الحنيف منبع العطاء الكويتي المغروس منذ الأزل في هذه الأرض الطيبة، مستنيرة بعطاءات القيادة السياسية الرشيدة وتوجهاتهم ونداءاتهم المستمرة للعطاء والسخاء، ومازالت تقدم المبرة يد العون والمساعدة، حرصا منها على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني في وطننا الحبيب، وستستمر المبرة بعون الله في جميع أعمالها الخيرية والإنسانية نحو الأسر المتعففة وفي شتى المجالات التي تتفق وأهدافها.

