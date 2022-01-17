تدشين الحملة الخيرية.. «عطاؤكم دفء»

ديوان Diwan

قضاء حوائج البشر وتفريج الكرب عنهم من أعظم الطاعات ومن أسباب نيل رضا الله ومحبة الناس. والمجتمع المسلم أفراده كالبنيان المرصوص، يسارعون فيه إلى مساعدة المحتاج والمكروب ومد يد العون له لإزالة كربته أو تخفيفها، وكم لهذا السعي ولهذه المواساة من أثر في قلب المكروب، فضلاً عما في ذلك من الأجر العظيم عند الله، وكما جاء عن لسان النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «مَن نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ »

وفي هذا السياق واصلت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار - عبر لجنتها الاجتماعية - مساعيها الإنسانية ؛ بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين - لا سيما الأسر المتعففة - الذين لا يسألون الناس، وذلك دعماً للجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا، وتأكيداً لتكاتف المبرات الخيرية لمساندة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخدمة هذا الوطن وخدمة شعبه المخلص الوفي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة؛ والقيام بالدور المشهود لأجل الارتقاء بالمنظومة الصحية لمواجهة هذه الجائحة . تقدم العم إبراهيم البغلي - رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار - بالشكر الجزيل والعرفان لأصحاب المعالي وزراء الشؤون الاجتماعية والعاملين في مختلف مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية من السابقين والحاليين نظير تعاونهم البناء في إنجاح برامج وفعاليات المبرة بكل أنشطتها ومسابقاتها منذ عام 2007، والتي تعود بالنفع على كل شرائح المجتمع في الكويت.

وانطلاقا من التزام المبرة بالمسؤولية الاجتماعية، وتجسيدا لمعاني التعاون والتكافل في المجتمع، وتعزيزا للدور الحضاري الذي تمضي به المبرة قدما نحو أعمال الخير والبر في المجتمع، وفي هذا الإطار دشنت المبرة العديد من المبادرات والحملات الإنسانية والأنشطة المجتمعية، التي تهدف إلى تعريف كل أفراد المجتمع المحلي بالجهود الإنسانية التي تنفذها المبرة في شتى مجالات العمل الإنساني، وتقديم يد المساعدة الإنسانية لكل الفئات التي ترعاها المبرة، وشارك عدد من متطوعي المبرة بتوزيع المساعدات على الأسر المحتاجة؛ وتوفير الدعم المعيشي للأسر المتعففة والمساهمة في تأمين الحاجات الأساسية الأخرى لهذه الأسر.

أنشطة اللجنة الاجتماعية في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار :

? حملة توزيع السلة الغذائية الأولى.

? حملة توزيع السلة الغذائية الثانية.

? حملة توزيع اللحم في عيد الأضحى المبارك

? حملة توزيع سلة الخيرات (الخضار والفواكه).

? حملة التبرع بالدم تحت شعار «الكويت تستاهل».

? حملة بالعلم نبني وطن، تبرع أجهزة الحاسب الآلي لطلبتنا الدارسين «أونلاين».

? اليوم العالمي للطفل تحت شعار «عيالنا أمانة».

? توزيع الحقيبة الوقائية للأطفال.

? المشاركة بتنظيم مسابقة العمل التطوعي الأولى.

? توزيع أجهزة وشرائط فحص السكر وهدية رمزية بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير تحت شعار «الكويت دار السلام».

? توزيع النقصة الرمضانية تحت شعار «شهر العطاء والرحمة».

? توزيع القرقيعان على أبناء الأسر المتعففة وأبنائنا في دور الرعاية الاجتماعية.

? الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للوالدين.

? المشاركة بتنظيم مسابقة العمل التطوعي الثانية.

? توزيع الكسوة الشتوية عطاؤكم دفء 2022 م.

وأكد العم البغلي أن هذا العمل جاء لتخفيف المسؤوليات والمعاناة الملقاة على عاتق رب الأسرة، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع الكويتي على الرعاية والاهتمام، وبث روح التعاون، وتعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية والتي تعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمع متحضر مثقف متقدم بناء، وكذلك تقديم يد العون والمساعدة لفئة العمالة، لما لهم من دور كبير ومهم وحيوي خلال فترة عصيبة من جائحة كورونا، وما زالت تقدم أعمالها بكل أمانة دون تردد أو تخاذل أو تقصير.

وأكد العم البغلي بأن الأعمال التي قام بها المتطوعون -أصحاب الأيادي البيضاء - بالاستجابة للعمل التطوعي، ومنذ اليوم الأول كان لهم دور فعال بشراء الكسوة الشتوية وترتيبها وتجهيزها ؛ استعدادا للتوزيع للفئة المستهدفة المتضررة، والتي استفاد منها ما لا يقل عن 200 متضرر، واستمر العمل ما يقرب من خمسة أيام. مؤكداً بأن باب التطوع مفتوح للجميع والراغبين بالتقدم بالتطوع إلى المبرة وتسجيل استمارة التطوع، لما للتطوع من قيمة إنسانية وإسلامية تحقق السكينة والسعادة ويؤجر عليها الفرد،وتقدم البغلي بخالص الشكر والعرفان لكل وسائل الإعلام؛ لما لها من أثرٍ كبير في التوعية المجتمعية - خاصة بالأعمال الخيرية - وتعزيز قيم العمل التطوعي وتعميق الحس بالمسؤولية المشتركة بين كل فئات المجتمع، والمساهمة الحقيقية في التنمية والبناء ودفع عجلة التقدم للأمام.

