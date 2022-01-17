الصافي لـ «النهار»: طي صفحة تعويضات الغزو

أول النهار

أكد السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي ان سداد العراق الدفعة الاخيرة من التعويضات المالية للكويت هو طي لهذا الملف والتزام من الحكومة العراقية بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 687 لعام 1991.

وقال الصافي في تصريح خاص لـ «النهار»: «ان حكومة بلاده دفعت للكويت آخر دفعة من التعويضات المقدرة بـ 52?4 مليار دولار وان اتمام العراق دفع جميع المبالغ التي اقرتها الامم المتحدة تعويضات للكويت عن الغزو العراقي ايام حكم صدام حسين يشير بتفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد العراقي، حيث سيعاد توجيه هذه المبالغ لمجالات حيوية اخرى قد تسهم في انتعاش الاقتصاد والانفتاح على الاستثمار العالمي.

واوضح الصافي ان دفع جميع التعويضات المالية التي اقرتها الامم المتحدة لصالح الكويت يعكس حرص حكومة بلاده على توطيد العلاقة مع الكويت.

وعن طي الملفات العالقة الاخرى، قال الصافي: اللجنة العراقية- الكويتية المشتركة هي المسؤولة عن معالجة جميع الملفات، مشيرا الى وجود رغبة بين الجانبين العراقي والكويتي لتطوير وتوطيد هذه العلاقات، وحرص كليهما على اغلاق جميع الملفات والحفاظ على الانجازات التي تحققت في تطوير العلاقات بين البلدين.

اجتماع إيجابي

ولفت إلى ان اجتماع اللجنة الفنية لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 والذي عقد في بغداد الاسبوع الماضي، مؤكدا انه كان ايجابيا وان عقد الاجتماع بشكل دوري امر ايجابي للغاية، منوها الى ان الجانبين يتطلعان لاستكمال اجتماعاتهما الخاصة بهذا الملف وبشكل دوري «كل شهرين» حيث سيعقد الاجتماع المقبل في الكويت وان هناك رغبة حقيقية لدى الجانبين لطي هذا الملف وحله، واوضح ان هناك رغبة صادقة لدى الجانبين للمضي قدما في طي جميع الملفات، مشيرا الى انه متفائل بمستقبل العلاقات بين البلدين.

وأمل الصافي في مشاركة وزير خارجية بلاده في الاجتماع الوزاري العربي المقبل في الكويت، منوها الى ان زيارة الوزير العراقي للكويت سيتم من خلالها البحث في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت السفارة العراقية اصدرت في الكويت بيانا حصلت «النهار» على نسخة منه قالت فيه: «ان العراق قام بتسديد الدفعة الاخيرة من التعويضات المالية الى الكويت بتاريخ 13/1/2022، والبالغة «629?324?488» دولاراً، وبذلك يكون العراق قد اكمل تسديد كامل مبلغ التعويضات، الذي اقرته لجنة الامم المتحدة للتعويضات، بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 687 لعام 1991، يأتي ذلك حرصا من حكومة جمهورية العراق على الايفاء بكامل التزاماتها الدولية وغلق الملف نهائيا، الى جانب سعيها الجاد لاغلاق جميع الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين».

