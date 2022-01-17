«حفاظ» تكرم السفير ناصر الصبيح تقديراً لجهوده في دعم العمل الخيري

أول النهار

شاركت الجمعية الخيرية الكويتية «حفاظ» في تكريم السفير ناصر الصبيح مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي سابقاً تقديرًا لجهوده في دعم العمل الخيري الكويتي خلال فترة توليه ملف العمل الإنساني في وزارة الخارجية.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية م. أحمد المرشد أن التكريم جاء بمبادرة كريمة من اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، حيث شارك في التكريم جمعية حفاظ وعدد من الجمعيات بحضور رئيس الاتحاد د. عبد المحسن الخرافي.

وأضاف: قام مجلس إدارة الاتحاد بتكريم ناصر الصبيح مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي سابقاً لما كان له من دور طيب طوال فترة عمله في هذا المنصب بما فيه الصالح العام للعمل الخيري الكويتي وأداؤه خارج الكويت.

وتابع: قد كان هذا التكريم غير تقليدي بالشكل المعتاد على شكل درع أو شهادة تكريم، بل كان على شكل وقفية مهداة من «وقف القرآن العظيم» العائد ريعه على تحفيظ القرآن الكريم وذلك من الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه «حفاظ»، وكذلك وقفية مهداة أخرى لشجرة زيتون لصالح العمل الخيري في مجال نشر اللغة العربية والواقعة في الأرض الزراعية في مدينة كلس التركية وذلك من جمعية جود الخيرية، وكذلك نسخة من آخر الإصدارات الشخصية لرئيس الاتحاد د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي تحت عنوان: «روح المبادرة في كويت الماضي».

وقد اثنى السفير ناصر الصبيح على هذه المبادرة، متوجها بالشكر لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية ولكل الجمعيات التي شاركت في تكريمه.

