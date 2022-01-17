الفصل الدراسي الثاني.. للتأجيل

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كشفت مصادر صحية عن مقترح سيقدم بحثه في الأيام المقبلة بشأن الدوام المدرسي في ظل تصاعد أرقام الاصابة بـكورونا، مشيرة الى انه يقضي بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني الى بداية شهر مارس بعد أن كان مقررا له الثالث عشر من فبراير المقبل.

وأكدت المصادر ان الاقتراح سيعطي مزيدا من الوقت للتعامل مع الموجة العالية من الوباء التي تشهدها البلاد حاليا والمتوقع انحسارها في نهاية فبراير، مشيرة الى حرص وزارتي الصحة والتربية على عدم الذهاب الى خيار الدراسة عن بُعد الا بعد استنفاد جميع الفرص المتاحة ومنها تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 4503 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 465331. وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند إنه تم تسجيل 2243 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 421442، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء الى مجموع الإصابات بلغت 90?6 %.

وأوضح انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة الى 2476 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 26 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 41413 وإجمالي عدد الحالات في الأجنحة إلى 277.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الفترة نفسها بلغ 31133 ليصبح مجموع الفحوصات 6445278 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14?5 %.