إرجاء دورة «متطوعات الجيش»

الأولى

بناء على تكليف سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، عقد في قصر بيان ظهر امس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.

من جهة أخرى يعقد مجلس الأمة غدا جلسة ادرج على جدولها 4 رسائل ابرزها تكليف لجنة المرافق بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة، وطلب تخصيص غرفة لتمكين أعضاء مجلس الأمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات في جميع الجلسات. وأدرج على جدول الأعمال الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والمكون من 5 محاور، ومواصلة النظر في الخطاب الأميري، ومناقشة برنامج عمل الحكومة.

من جهته، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر طلب استيضاح في شأن الاستجواب الموجه اليه من النائب حمدان العازمي دعا فيه الى تزويده بجميع الوثائق والمستندات التي تقوم عليها الاتهامات حتى لا تكون المناقشة في أمر مجهول غير محدد وبلا دليل. وقال الجابر إن من شأن الغموض والابهام في الاستجواب تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته، لافتا الى ما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من ضرورة طلب تفصيل المجمل وبيان المجهل وكشف الغامض لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات تحت نظر أعضاء مجلس الأمة وليقف الجميع على أرضية واحدة يتمكنون بعدها من اصدار حكمهم على أساس موضوعي عادل.

وأضاف الجابر: الاستجواب جاء متضمنا في بعض محاوره اتهامات دون تحديد لوقائع أو موضوعات أو أوجه الاتهام وأسانيده ليتسنى الرد عليه.

وكان الجابر أكد حرص الوزارة على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراته.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لـالدفاع خلال استقبال الجابر مجموعة من علماء الدين الذين أكدوا على ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري من خلال استفتاء هيئة الافتاء في وزارة الأوقاف. وشدد الجابر على أن التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية، مضيفا أن الدستور الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا.

ووجه بعد اللقاء الجهات المعنية الى تأجيل إقامة دورة المتطوعات لحين مخاطبة وزارة الأوقاف في هذا الشأن كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.

وتأتي استجابة وزير الدفاع لهذا اللقاء رغبة منه في سماع وجهات النظر الشرعية للعلماء والمشايخ وتأكيدا منه على حرص وزارة الدفاع على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي محظورات أو مخالفات قد تحتويها أي من قراراتها.

وحضر اللقاء وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد الراجحي والنائب فايز الجمهور.

وفي موازاة ذلك اعلن النائب صالح الشلاحي عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة خاصة يوم الخميس 27 من الشهر الحالي لمناقشة وضع آلية لمعالجة اوضاع المتقاعدين وتوزيع أرباح التأمينات.

من ناحيته، أعلن مقرر لجنة الموارد البشرية النائب أحمد مطيع عن موافقة اللجنة على عدد من الاقتراحات النيابية، في مقدمتها السماح للموظف مرافق المبتعث للعلاج في الخارج أن تمدد المرافقة لستة أشهر أخرى بعد الستة الأولى، والسماح للموظف بالجمع بين الوظيفة والدراسة، والموافقة على تعيين الأطباء والممرضين من فئة البدون في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، وصرف علاوة الأولاد للموظفة في القطاع الخاص في حال عجز الزوج عن الإنفاق عليهم، وفتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمدة شهر مرتين في كل عام.