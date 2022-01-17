الجابر: قبول المتقدمات للجيش بعد رد «الإفتاء»

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر حرص الوزارة على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لـ«الدفاع» خلال استقبال الشيخ حمد الجابر مجموعة من رجال الدين في الكويت وهم الدكتور عثمان الخميس والدكتور نايف العجمي والدكتور فرحان الشمري والدكتور خالد العتيبي والدكتور محمد العصيمي الذين أكدوا بدورهم على ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري من خلال استفتاء هيئة الافتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

وشدد الوزير على أن التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية مضيفا أن الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا.

ووجه بعد اللقاء الجهات المعنية الى تأجيل إقامة الدورة للمتطوعات لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سيكون بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.

وتأتي استجابة وزير الدفاع لهذا اللقاء رغبة منه في سماع وجهات النظر الشرعية للعلماء والمشايخ وتأكيدا منه على حرص وزارة الدفاع على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي محظورات أو مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها.

وحضر اللقاء وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد الراجحي والنائب فايز الجمهور.

