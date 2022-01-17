وزير الدفاع مستوضحاً استجواب العازمي: اتهاماتك «مرسلة» وبلا دليل

وطن النهار

تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر باستيضاح إلى مقدم الاستجواب له النائب حمدان العازمي، انتقد فيه عدم وجود وقائع محددة للاتهامات الواردة في صحيفة الاستجواب، وجاء الاستيضاح على النحو التالي: بالاشارة إلى الاستجواب المقدم بتاريخ 14/2022 من عضو مجلس الأمة حمدان سالم العازمي المتضمن (5) محاور هي:

المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري.

المحور الثاني: تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة.

? المحور الثالث: عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.

? المحور الرابع: التفريط في أراضي الدولة.

? المحور الخامس: عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.

نود الإحاطة بانه إعمالا لحكم المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على وجوب تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبانجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها وما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها الصادرة الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور من أن يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة وألا يكون غامضا مبهما، إذ إن من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته ، فضلا عن أن المسؤولية الوزارية يجب أن تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب بشأنه.

واستناداً الى ما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من ضرورة طلب تفصيل المجمل وبيان المجهل وكشف الغامض الذي يشوب محاور الاستجواب بحسبان أنها ليست مطلبا للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر جميع النواب أعضاء مجلس الأمة ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من اصدار حكمهم في هذا الاستجواب على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.

وأضاف: إذ جاء الاستجواب الماثل متضمنا في بعض محاوره اتهامات دون تحديد لوقائع أو موضوعات أو أوجه الاتهام وأسانيده ليتسنى الرد عليه ومنها:

? ما ورد في المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بادعاء إقحام المرأة في السلك العسكري.

- لم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المرأة في السلك العسكري.

- ما إذا كان مطالبة العضو المستجوب والمرأة الكويتية بشرف الخدمة

العسكرية يتم دون التقيد بسياسة الإحلال.

- المقصود بالاتهام في نهاية هذا المحور الوارد بعبارة «إضافة إلى تسهيل إجراءات التحاق إخواننا البدون بالجيش.. بدلا من ملاحقتهم وطردهم من الجيش بحجج واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولم يحدد الاستجواب ما هو هذا الاتهام وماهي حالات الطرد التي يشير إليها والملاحقة بحجج واهية حسب ما يدعي.

? المحور الثاني منه والمتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة.

- لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها.

? المحور الثالث من الاستجواب:

- لم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها النائب المحترم ولم يتم الرد وأسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية

? المحور الرابع من الاستجواب المتعلق بالاتهام بالتفريط بأراضي الدولة.

- يلزم تحديد هذه الأراضي وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع.

واحتراما للمبادئ الدستورية السالف بيانها.. يرجى التكرم بالطلب من المستجوب - التزاما بأحكام الدستور والمادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة - تحديد الوقائع المحددة تفصيلا السالف الإشارة إليها ، وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي يقوم عليها الاتهام المقدم في استجوابه حتى لا تكون المناقشة في أمر مجهول غير محدد واتهام مرسل بلا دليل.

