الودعاني: التصدي لجميع التهديدات.. خليجنا واحد وأمننا واحد

وطن النهار

انطلق التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 3) في المنطقة الشرقية في السعودية بمشاركة قوة أمنية كويتية وقوات أمنية مجهزة من جميع دول المجلس.

وأكد قائد التمرين اللواء الركن شايع الودعاني في كلمة خلال حفل انطلاق التمرين نقلتها وكالة الانباء السعودية (واس) اكتمال الاستعدادات وجهوزية القوات المشاركة لانطلاق التدريبات والفرضيات المشتركة والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجهوزية للأجهزة الأمنية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.

واشار الودعاني إلى أنه تم التخطيط للتمرين منذ صدور الموافقة من وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي على إقامة النسخة الثالثة من التمرين في المملكة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من إقامة التمرين تمثلت في الإعداد والتخطيط له وفق الجدول الزمني مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من التمرين التي انطلقت بتدشين التمرين وصولا لأهدافه المتمثلة في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين قطاعات الداخلية في دول المجلس في مواجهة التهديدات المحتملة التي قد تتعرض لها الدول الخليج.

واضاف «أن رسالة التمرين تتمثل في أن خليجنا واحد وأمننا واحد وهي الرسالة الواضحة التي يجب أن تصل إلى كل من تسول له نفسه المساس بأمن الخليج».

من جهته اكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات السعودي الفريق أول سعيد القحطاني أن هذا التمرين المشترك صدر بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بناء على ما اتخذه وزراء الداخلية في دول المجلس بإجراء التمرين موضحا أن هذا اليوم «تاريخي» لأجهزة الأمن في دول المجلس التي قامت بإعداد كوادرها وتأهيلها تأهيلا متميزا في الداخل والخارج إضافة إلى الاستمرار في تقديم التدريبات والتمرينات والفرضيات المشتركة.

وأشار إلى أن مصير هذه الدول مشترك وأن أمنها واحد لذلك تم تنفيذ النسخة الثالثة من هذا التمرين إضافة إلى التمارين الأخرى مبينا أنه أضيف إليه حرس الحدود وخفر السواحل لتكتمل منظومته. وأعرب عن السعادة باجتماع كل أجهزة الأمن في دول مجلس التعاون في هذا التمرين الذي يتخلله أنشطة وفعاليات تحاكي كل الفرضيات والمخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها أي دولة من دول المجلس.

