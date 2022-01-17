غياب الطلبة يلامس الـ 15 ألف حالة مع نهاية الاختبارات

وطن النهار

فيما سجلت وزارة التربية، 6 آلاف حالة غياب بين طلبة الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والادبي أثناء تأدية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول خلال الامتحانات الثلاثة المنتهية، أكدت مصادر تربوية إلى أنه من المتوقع أن اعداد حالات الغياب بين الممتحنين في تزايد مستمر، متوقعة أن العدد مع انتهاء الاختبارات سيتجاوز الـ 10 آلاف حالة وقد يصل إلى نحو 15 ألف حالة غياب.

وقالت المصادر لـ «النهار»: ان جميع الطلبة الذين غابوا عن الاختبارات ولم يقدموا عذرا طبيا سيخضعون إلى الاختبارات نهاية العام الدراسي في المنهج كاملا، موضحة أن الذين يقدمون عذرا طبيا سواء كانوا مصابين في فيروس كورونا او مخالطين سيكون لهم فرصة لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الاول مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت المصادر، ان الكنترولين العلمي والأدبي يقومان بتسجيل حالات الغياب والحرمان بشكل يومي، غير انه لم يتم تحديد عدد الحالات المصابة بين طلبة الصف الثاني عشر، في حين أشارت إلى أن هناك حالات تسجل في بعض المدارس تتراوح اعدادها بين حالتين إلى 5 حالات في كل مدرسة، مؤكدة أن اجمالي الطلبة المسجلين في الصف الثاني عشر في كافة المدارس في القسمين العلمي والدبي يبلغ 45 ألفاً و992 طالبا وطالبة بواقع 26 ألفاً و99 طالبا وطالبة في القسم العلمي، و19 ألفاً و893 طالبا وطالبة في الأدبي.

وحول الاختبارات، واصل طلبة الصف الثاني عشر من العام الدراسي 2021/2022، بقسميها العلمي والأدبي، تأدية اختباراتهم، حيث أدى طلبة القسم العلمي اختبار مادة الفيزياء وأدى طلبة القسم الأدبي اختبار مادة الجغرافيا، بينما أدى طلبة التعليم الديني اختبار مادة الفقه التحريري (الشافعي، الحنبلي).

وفي منطقة الجهراء التعليمية ذكرت مديرة ثانوية النوار بنت مالك عزيزة الشمري، أن لجان اختبارات القسم العلمي والبالغ عددها لجنتين استقبلت 149 طالبة، بينما استقبلت لجان القسم الأدبي وعددها سبع لجان 106 طالبات، وتم الحرص على دخول الطالبات بشكل آمن وطبقاً لتعليمات وزارة التربية ووزارة الصحة، وذلك من خلال دخولهن عبر مسارات لقاعات اللجان وتواجد فريق تم تشكيله لاستقبال الطالبات لضمان دخول لقاعات اللجان بهدوء بعد التحقق من الاشتراطات الصحية حيت يتم قياس الحرارة والتأكد من وجود نتيجة سلبية لـ Pcr، وتم على الحرص أن تكون لجان الاختبارات مريحة وهادئة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة صباحية اسأليني تتواجد فيها معلمات المادة الدراسية ليوم الاختبار في الساعة السابعة صباحاً، للرد على استفسارات الطالبات الطارئة حول المادة الدراسية، لافتة إلى أن ذلك من شأنه تخفيف حدة التوتر والقلق الذي تشعر به الطالبات قبل الامتحان، منوهة إلى أنه لا توجد حالات غياب بين الطالبات، والحالة الصحية على ما يرام.

