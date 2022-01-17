«قاتل فرح» إلى 30 يناير الحالي

وطن النهار

أرجأت محكمة الاستئناف امس الاستئناف المقدم في القضية الثانية لقاتل المواطنة ««فرح أكبر» بخطفها ووضع جهاز تتبع في مركبتها على الحكم الصادر بحبسه 15 سنة وتغريمه 5 الاف دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة الى جلسة 30 يناير للاطلاع. وكان دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان اكد في دفاعه بتوافر أركان جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 بحق المتهم، مبينا أنه عمد إلى الترصد للمجني عليها بأن وضع جهازا إلكترونيا في سيارتها لرصد تحركاتها ومعرفة أماكن وجودها واستطاع بهذه الطريقة معرفة مكان وجودها يوم الواقعة فقام بالذهاب الى مكان الواقعة وانتظر في مكان قريب من مكان وجود سيارتها وما إن رآها بمجرد صعودها إلى سيارتها قام بفتح باب مركبتها عنوة بأن قام بوضع يده داخل المركبة عن طريق النافذة اليمنى للباب الأمامي.

