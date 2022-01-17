السماك: فتح الشواغر بـ «التدقيق الجمركي» رهن «الجمارك»

وطن النهار

أكد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالتكليف المهندس عباس السماك بأن المعهد ماضٍ في تنفيذ خطته الاستراتيجية والتطويرية لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية لتحقيق رؤية الكويت 2035. وقال السماك في تصريح لـ «النهار» بأن إدارة التطبيقي في انتظار رد الإدارة العامة للجمارك بشأن فتح خطة الشواغر للفصل الثاني للعام الدراسي 2022/2021، مشيراً إلى أن «التطبيقي» خاطبت الإدارة العامة للجمارك لبيان حاجة الإدارة من أعداد الطلبة في تخصص «التدقيق الجمركي» لفتح التخصص للقبول بخطة الشواغر للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف السماك بأن إدارة التطبيقي وافقت على طلب «الجمارك» بالقبول في التدقيق الجمركي بالمعهد مباشرة دون الحاجة إلى دخول الطلبة فصل تمهيدي كما كان يجرى في السابق، لافتاً إلى ان طلبة المعهد الناجحين في الفصل التمهيدي سيوزعون على التخصصات الأخرى بالمعهد في حال عدم حاجة إدارة الجمارك لفتح التخصص في الفصل الحالي، لافتاً إلى انه جارٍ مخاطبة الجمارك للاستعجال لمعرفة احتياجاتها.

