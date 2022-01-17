حبس محامية وحجّاب ومناديب في «إفشاء معلومات»

وطن النهار

قضت محكمة الجنح المفوضية في قضية «إفشـاء معلومـات خاصـة بقضايا متداولـة ومنظـورة أمـام المحـاكـم» والمتهم فيها 26 متهما من بينهما حجّاب بوزارة العدل ومحاميات ومناديب محامين بحبس محامية وحجّاب ومناديب 3 أشهر وكفالة 500 دينار لايقاف النفاذ وتغريم 4 حجّاب 500 دينار و1000 دينار وببراءة اثنين منهم.

وحضر دفاع المتهم الثالث المقضي ببرائته المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة ودفع بانتفاء التهمة بحق موكله لعدم وجود ضرر، وانه تعامل بحسن نيته كموظف حاجب في قصر العدل. وأسندت النيابة العامة الى المتهمين من الأول حتى الثالث عشر بصـفتهم مكلفـون بخدمـة عامـة -حجـاب مـحـاكـم في ـوزارة العـدل- أفشـوا معلومـات خاصـة بقضايا متداولـة ومنظـورة أمـام المحـاكـم التـي يعملـون بـهـا علـى الـرغم مـن وجـوب سريتها، وعـدم تـداولها إلا بنـاء علـى تصـريـح مـن المحكمة المختصـة لـذوي الشـأن، وبالطرق المقررة قانوناً.

