وفاة مواطن في حادث تصادم.. ونيبالي ودَّعها شنقاً

وطن النهار

تسبب حادث تصادم ثنائي بين مركبة مواطن وشاحنة نقل رمال بوفاة مواطن على طريق العبدلي كيلو 61 وسجلت قضية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن مواطناً لقي مصرعه فجر أمس الأحد في حادث تصادم مركبة دفع رباعي مع شاحنة نقل رمال على طريق العبدلي كيلو 61، واوضحت الادارة بان فرقة إطفاء مركز العبدلي توجهت للتعامل مع الحادث وقامت بإخراج الجثة وتسليمها الى الجهة المختصة. من جانب اخر، اقدم وافد نيبالي الجنسية على الانتحار شنقاً بعامود كهرباء في ساحة ترابية في منطقة المهبولة وسجلت قضية. ووفق مصدر أمني أن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد عن وقوع حالة انتحار في ساحة ترابية وعلى الفور هرع رجال الامن وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ حيث تبين أن الوافد نيبالي الجنسية من مواليد 1997 لقي مصرحه بعدما قام بلف حبل حول عنقه بعامود كهرباء في ساحة ترابية في منطقة المهبولة وتم استدعاء رجال الادلة الجنائية وتم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وسجلت قضية.

