تأجيل اختبارات الوظائف الإشرافية ‏

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، قراراً يقضي بتعديل إجازة منتصف العام الدراسى للمرحلة المتوسطة، لتكون بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يناير 2022، ما عدا المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي نظراً لانتهاء اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة، وأعمال الهيئتين التعليمية والإدارية في مدارسها. من جانبه، أعلن وكيل التعليم العام أسامة السلطان تأجيل موعد الاختبار الإلكتروني للوظائف الاشرافية إلى الفصل الدراسي الثاني لجميع المرشحين بمراحل (رياض الأطفال- الابتدائي- المتوسط لوظيفة مدير مدرسة- مدير مساعد- رئيس قسم ووظيفة موجه فني لجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص).