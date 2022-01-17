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وطن النهار

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تحرير 11 مخالفة في مبارك الكبير و3 إنذارات


نفذ فريق طوارئ بلدية محافظة مبارك الكبير جولة ميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمحال والأسواق الموازية في المحافظة، للتأكد من التزامها بلوائح ونظم البلدية الى جانب اتخاذ جميع التدابير والاجراءات الوقائية لتحقيق المناعة المجتمعية فضلا عن رصد مخالفات البناء.
وأوضح رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري ان الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي على جميع الأنشطة التجارية في المحال والأسواق الموازية اسفرت عن تحرير 11 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، اعلانات، عدم وضع الترخيص بمكان بارز فضلا عن توجيه 3 انذارات مخالفات بناء لاحضار التراخيص.


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