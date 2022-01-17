مبارك العرو: لجنة لإعداد المبادرات وتنفيذها

وطن النهار

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو تشكيل لجنة لاعداد وتنفيذ مبادرات عمل الوزارة وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021/2022 - 2024/2025).

وقال العرو في تصريح لـ«كونا» امس الأحد: ان هذه اللجنة ستختص بالاشراف على اعداد ومتابعة تنفيذ مبادرات الوزارة في برنامج العمل الحكومي والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتنفيذ مبادراتها وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة.

وأضاف ان ابرز هذه المبادرات تتعلق بالسعي لرسم مبادرة تتمحور حول ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي الى جانب التركيز على نواحي تنمية الطفولة المبكرة.

وأكد ان هذه اللجنة ستعكف على العمل على اطلاق مجموعة من المبادرات المتوافقة مع برنامج عمل الحكومة، مشيرا الى انه تم تكليف مديري هذه المبادرات باعداد تقارير دورية كل 3 اشهر للوقوف على سير العمل في مراحل الاعداد والتنفيذ كما سيتم تزويد قطاع التخطيط والتطوير الاداري في وزارة الشؤون الاجتماعية بتقدير الاحتياجات المطلوبة لهذه المبادرات.

وبين ان اللجنة سيترأسها وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب على ان يكون نائب رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بمشاركة قيادات في وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

